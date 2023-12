Cookies By Aicha Ait opent nieuwe vestiging met Marokkaanse specialiteiten in Leiestraat

Aicha Ait Bazine Ait Lamkadem (33) opende een jaar geleden in de Doorniksewijk 58 haar bakkerij met allerlei artisanale en Marokkaanse specialiteiten. “Onze lekkernijen vallen enorm in de smaak en het was altijd mijn droom om een horecazaak te hebben waar mijn klanten even kunnen zitten en genieten. Vandaar een nieuwe start op een grotere locatie: Leiestraat 38.”

Op 23 december openden de deuren van café, patisserie en restaurant Cookies By Aicha Ait in de Leiestraat waar voorheen lunchrestaurant Bar Barizzi zat. “In de Doorniksewijk konden mensen bij ons terecht voor ontbijt, zoet en hartig gebak en desserts zoals citroentaartjes, grote macarons en de favoriet piemonté taart met praliné coulis, maar dat konden ze niet ter plaatse opeten. De locatie was te klein om tafels te zetten, dus het was tijd om te verhuizen. Ik wil graag mensen kunnen ontvangen”, legt Aicha uit.

“We serveren ook warme gerechten zoals onze populaire bestilla van kip en amandelen en elke vrijdag couscous”

Cookies By Aicha Ait heeft hun kaart ook enorm uitgebreid met broodjes, croques, toasts en salades waaronder de ‘scampi tropical salade’: gemengde sla, cherrytomaten, komkommer, gekookt ei, scampi’s, avocado, mango, ananas, rozijnen, rijst, walnoten en een huisgemaakte dressing van honing en mosterd. “We serveren ook warme gerechten zoals onze populaire bestilla van kip en amandelen en elke vrijdag couscous met groenten en kip aan 14 euro of vlees aan 15 euro.” Om te drinken kan je kiezen tussen warme dranken, smoothies, thee, mojito’s en frisdrank.

“In het weekend of op reservatie krijg je voor 30 euro een luxe verwenontbijt met zowel artisanale koeken als onze specialiteiten”

“Als ontbijt vind je hier nog steeds onze artisanale koffiekoeken waaronder onze verse combinatie van croissant en tompouce met chocolade, pistache of framboos, maar ook Marokkaanse specialiteiten zoals baghrir (pannenkoek), harcha (griesmeelkoekjes) en msemmen (platbrood, meestal gegeten met honing). In het weekend of op reservatie krijg je voor 30 euro een luxe verwenontbijt met zowel artisanale koeken als onze specialiteiten aangevuld met jonge kaas, gerookte zalm, charcuterie, twee spiegeleitjes, amlou, honing, smeerkaas, confituur, boter, nutella, minitaartje, sinaasappelsap, yoghurt met vers fruit en granola en één warme drankje naar keuze.”

Bij Cookies By Aicha Ait zijn er binnen een 20-tal plaatsen en buiten zes op het terras. De zaak is op woensdag en donderdag open van 7.45 tot 18.30 uur, op vrijdag en zaterdag tot 21 uur en op zondag van 8 tot 20 uur.