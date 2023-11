Coeur d’Amis duikt voor het eerst op in Gault&Millau: “Wij zijn totaal verrast”

Het restaurant Coeur d’Amis aan de Kortrijksesteenweg in Zwevezele staat voor het eerst in negen jaar in de Gault&Millau met een quotering van 13/20. “We zijn ook totaal verrast”, vertelt zaakvoerder Sander Dewandelaere die de zaak met vennoot Paul Degroote uitbaat. “Maar uiteraard is ons team in de wolken met dit prachtige resultaat.”

“Eigenlijk hadden we nooit verwacht ooit in de culinaire gids te komen”, laat Dewandelaere verrassend genoeg weten. “Ons toch speciale concept van restaurant in combinatie met een bar past eigenlijk niet zo best in het format. Wat niet belet dat we de voorbije twee jaar zwaar hebben geïnvesteerd in meer verfijning en meer kwaliteit. Zo hebben we de wijnkaart verdriedubbeld met extra aandacht voor Belgische wijnen. De menukaart wordt om de vier à zes weken aangepast. We hanteren een Franse klassieke keuken met dagverse producten en royale porties. Dat weten onze klanten ten zeerste te waarderen.”

Authenticiteit behouden

In het midden van het restaurant Coeur d’Amis staat een grill, waarop vis en vlees in een open vuur gebakken wordt. Ook de kreeftgerechten doen het goed in de commentaren. Wat zijn de volgende ambities? Zo snel mogelijk naar 14/20 stijgen? “Dat is een moeilijke vraag”, stelt Dewandelaere. “Tot gisteren waren we ons nog nergens van bewust, vanaf morgen zullen de verwachtingen van de klanten een stuk hoger liggen. Maar als team willen we in ieder geval onze authenticiteit behouden. Zowel het concept als het verhaal van Coeur d’Amis moet blijven, zoals het negen jaar geleden is gestart. Ik zie deze bekroning eerder als een eerbetoon voor het hele team, want we hebben die mooie quotering met z’n allen verdiend. Als we die quotering kunnen behouden, ben ik best tevreden.”

Extra laadpalen

Wordt de menukaart nu een stuk duurder? “Ik zou niet weten waarom”, protesteert Dewandelaere. “We hanteren al negen jaar dezelfde prijzen en dat blijft wel even zo. We hebben de voorbije twee jaar zwaar geïnvesteerd in de bar en het terras. We plannen volgend jaar extra laadpalen voor de elektrische wagens van onze klanten en ik wil ook een heuse wijnkamer installeren. Wat overigens nog opmerkelijk is: ik werk al negen jaar met exact dezelfde équipe, en dat is in onze sector toch uitzonderlijk.” (GGM)