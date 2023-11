Ciro (36) uit Kortrijk behaalt brons op WK pizzabakken in Italië: “Met zijn gefrituurde lekkernij”

Op woensdag 15 november nam Ciro de Cicco (36) van Pizzeria Sofia in Kortrijk deel aan de negende editie van de ‘Campionata Mondiale Pizza Doc’ in Salerno, Italië. De enige in België verblijvende Napolitaanse pizzaiolo behaalde de derde plaats in de categorie ‘pizza fritta’.

Meer dan 600 pizzaiolo’s (pizzabakkers) van over de hele wereld namen deel aan zes verschillende disciplines. Pizza fritta is een Napolitaanse specialiteit waar pizzadeeg gefrituurd wordt in plaats van in de oven te bakken. “Door de pizza te frituren wordt de pizza zacht vanbinnen en krokant vanbuiten”, vertelt Sofie Delbeke, eigenaar van Pizzeria Sofia. “Ik was heel blij en trots om Ciro en zijn beker in Kortrijk te mogen verwelkomen vrijdag. Pizza fritta stond reeds enige tijd op de kaart en nu kunnen we niet anders dan er binnenkort opnieuw mee uit te pakken.”