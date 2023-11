Chef Tom Brys met De Garage in de Gault&Millau: “Dankzij mijn vrouw sta ik weer achter de kookpotten”

Tom Brys en zijn schoonbroer Fitzgerald Rigole baten al drie jaar lang De Garage in Kortrijk uit. Dit jaar worden ze beloond met een vermelding en een 12 op 20 in de Gault&Millau. Totaal onverwacht, want chef Tom Brys was hier niet echt mee bezig. “Wij doen gewoon wat ons het beste lijkt en blijkbaar wordt dit gesmaakt.”

Een voormalige garage die al 10 jaar te koop stond, volgens Tom en Fitz de ideale locatie om een restaurant in uit te baten. Hiermee proberen ze uniek uit de hoek te komen en dit weerspiegelt zich ook op de kaart. Je vindt er Vlaamse klassiekers op terug, maar elk met een persoonlijke touch. Het is aan die touch dat ze, volgens chef Tom, de vermelding in de prestigieuze gastronomiegids hebben te danken. “Het is het volledige plaatje. Onze locatie, persoonlijke benadering en simpele, maar kwalitatieve gerechten zorgen voor een unieke totaalbeleving voor de klant. Het is dan ook heel leuk dat kenners van de Gault&Millau onze aanpak appreciëren.”

Tom Brys heeft al heel wat horeca-ervaring. Na enkele avonturen in café de Ballerina, Café Fernand en Track opende hij drie jaar terug samen met zijn schoonbroer De Garage. Het was zijn vrouw die hem aanspoorde nog eens achter de kookpotten te gaan staan. De sympathieke gastheer Fitz neemt dan weer de zaal op hem. Hij heeft een neus voor goede wijnen en met een beperkte, niet-alledaagse wijnkaart tracht hij de klant in hogere sferen te brengen. Het is voor hen enorm leuk om erkend te worden door de Gault&Millau. Hun concept werkt en daar willen ze nu vooral op dezelfde manier mee doorgaan. De klanten verwennen met goed eten, geaccompagneerd met een lekkere wijn in een unieke setting: dat is wat ze willen uitstralen met de garage en hopelijk kunnen ze dit nog lang tezamen blijven doen. (TV)