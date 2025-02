Chef Stijn promoot garnaalkroket als Vlaamse klassieker op njam!: “Trots om met zo’n tijdloos product te mogen werken”

Stijn Bauwens, chef-kok van De Kruidenmolen in Klemskerke, is op zondag 9 maart te zien op de culinaire zender njam! Hij tovert er dé Vlaamse klassieker voor de kuststreek uit zijn mouw. “Een goeie garnaalkroket is tijdloos.”

In ‘Vlaamse Klassiekers’ brengt foodie Lynn Van den Broeck een bezoekje aan de lekkerste bistro’s in Vlaanderen om er samen met de chef een klassieker van de kaart klaar te maken. Bij Stijn Bauwens van De Kruidenmolen werd dat een garnaalkroket. “Al van dag één is dat bij ons een topper op de kaart”, zegt Stijn.

Van topchef Luc Bellings kreeg zijn garnaalkroket zelfs een tien op tien. “Het geheim? Een goede garnaalkroket heeft een fijn, krokant korstje en een smeuïge, zacht lopende vulling. Wat gefrituurde peterselie erbij, een citroentje en klaar. De kroket is op zich al smeuïg genoeg en dus hoeft dat extra sausje niet. Alle smaak zit in de garnaaltjes”, legt Stijn uit.

Prachtproduct

Als trotse Noordzeechef pakt hij er graag mee uit. “Garnaaltjes worden wel eens ‘het kaviaar van de Noordzee’ genoemd: ik ben er trots op om met zo’n tijdloos product te mogen werken en die kennis te mogen doorgeven. Een tijdje geleden was de grijze Noordzeegarnaal plots erg duur, maar het is en blijft een prachtproduct. Mensen zijn ook bereid om er iets meer voor te betalen”, aldus Stijn, die zelf nog mee geweest is met de garnalenkotter O.191 Romy.

“Ondanks het feit dat ik zeeziek werd aan boord, was het boeiend om dat vissersleven eens mee te maken. De garnalen worden aan boord van het schip al gesorteerd en in zeewater gekookt.”

Samen pellen

“Als wij thuis volk over de vloer krijgen, pellen we trouwens dikwijls samen garnalen met de gasten. Dat zorgt meteen voor een leuk gespreksonderwerp aan tafel”, klinkt het.