Chef Matthieu Beudaert achter de kookpotten van volksrestaurant VORK in Kortrijk

Mathieu Beudaert van Table D’Amis maakt samen met zijn team en een team cursisten van volksrestaurant VORK 550 kerstmaaltijden. Op het menu staat onder meer gebrande witte kool, bouillon van kikkererwten, vis en fregola sarda en als dessert chocoladetaart.

Op 29 september gaven tien organisaties uit de sociale economie, de aftrap voor het initiatief Buurtopjebord.be. Vijf sterrenchefs, een uit elke provincie, stelden een menu samen met een van de deelnemende restaurants. Het menu is bestemd voor mensen die het financieel moeilijk hebben en zo kunnen genieten van een feestelijke maaltijd van topkwaliteit.

In Kortrijk stelt Mathieu Beudaert, restauranthouder van Table D’Amis en peter van Volksrestaurant VORK, samen met zijn team het feestmenu samen voor VORK. Mathieu doet dit samen met chef van VORK Joost Vandehove en sous-chef Wout Soete van VORK en hun team cursisten. “In VORK staan eten en ontmoeting centraal. Iedereen, gelijk van welke rang of stand, is elke middag welkom. Voor mensen die het financieel moeilijk hebben, hanteren we aangepaste prijzen van 2 of 7,5 euro. Ook in de eindejaarsperiode willen we dat niemand uit de boot valt. Op 23 december voorzien we zo’n 150 couverts. De dag erna zijn er 400 meeneemmaaltijden voorzien. Zo krijgt iedereen de kans om tijdens de kerstperiode lekker te tafelen”, duidt schepen voor Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (Vooruit).

Een beetje Italiaans

Op het menu staat als voorgerecht een gebrande witte kool met gesmolten lardo (rugspek van het Italiaanse Cinta Cenese varken) met salade van spitskool en een notenmengeling. Als hoofdgerecht wordt een bouillon van kikkererwten met fregola sarda (kleine pastabolletjes uit Sardinië, die ook wel aan parelcouscous doen denken) en knoselder voorzien en als dessert een chocoladetaart met hazelnoot. “We hebben overleg gepleegd met Joost om een menu samen te stellen dat voor iedereen lekker is. Het is winter en we hebben gekozen voor wintergroenten zoals kool. We blakeren die eerst bijna zwart en doen de zwarte schil weg. Wat overblijft, is smaakvol en smeuïg. Ik moet toegeven dat ik het zelf zeer graag eet”, lacht chef Beudaert.

Cursisten

Dat het menu samen met de cursisten van VORK wordt gemaakt, is niet toevallig. “Naast een sociaal restaurant zijn we ook een opleidingsrestaurant. Jaarlijks leiden we 52 cursisten op die bijna allemaal werk vinden in de horeca. We werken met lokale producten en voedseloverschotten. We zijn vereerd dat topchef Matthieu dit menu samen met onze cursisten wil bereiden. Dit is voor hen een unieke kans en erkenning voor hun inzet en werk. Iedereen die interesse heeft in de opleiding kan vrijblijvend een infosessie bijwonen”, duidt Joost Vandehove, chef VORK