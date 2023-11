Casinorestaurant Brassi krijgt eerste punten in nieuwe Gault&Millau: “Deze 12 op 20 maakt ons heel blij”

Restaurant Brassi is een van de twee nieuwkomers in Oostende in de nieuwe gids van Gault&Millau. Het is het enige casinorestaurant in België die in de gids vermeld staat. “En daar zijn we best wel trots op”, zegt Jurgen de Munck, eigenaar van het restaurant.

Een 12 op 20: dat is de score die de recensenten restaurant Brassi gaven in de nieuwe culinaire gids. “En dat ligt volledig binnen de verwachtingen”, duidt Jurgen. “We zijn zeven dagen op zeven open en dat is een hele uitdaging voor ons, maar ook voor iedereen die meewerkt. We proberen met onze gerechten altijd de beste kwaliteit af te leveren, elke dag opnieuw. Dan is deze 12 op 20 iets wat ons heel blij maakt.”

In de potten van het restaurant roert chef Ives Michiels. “Samen met Ives werken we aan de keuze van de gerechten”, aldus Jurgen. “Hij werkt al vijftien jaar voor onze groep en sinds een tiental jaar in Oostende. Ives kent dus de knepen van het vak als geen ander. We blijven elke dag opnieuw aan onze gerechten sleutelen. Die dame blanche die we al vijftig keer gegeten hebben om die alsmaar te verfijnen, werd nu goed bevonden. We hebben die werkelijk gegeten tot die perfect was.” (lacht)

Gastronomie in combinatie met entertainment

Het casinorestaurant combineert gastronomie met een vleugje entertainment. Het restaurant bevindt zich dan ook middenin de speelzaal van het Oostendse Casino. Daardoor is het restaurant echter onderhevig aan de geldende wetgeving rond casino’s. “De minimumleeftijd om ons restaurant te bezoeken is dus 21 jaar, dezelfde leeftijd om een casino binnen te gaan”, duidt de Munck. “Net om die reden hebben we ervoor gezorgd dat we via onze brasserie, die sinds vorig jaar open is, toegankelijker zijn. De brasserie bevindt zich aan de andere zijde van het Kursaal. Natuurlijk willen we ook de brasserie een vermelding zien krijgen, daar streven we naar.”