Carcasse in Sint-Idesbald behoort tot de vier beste steakrestaurants ter wereld: “Krokant gebakken en rosé vanbinnen”

Timon Michiels (25) van het sterrenrestaurant Carcasse bij slagerij Dierendonck in Sint-Idesbald heeft de vierde plek beet in de ranglijst van ’s wereld beste steakrestaurants. In Europa behoort de zaak tot de absolute top met een eerste plaats.

Na een achtste plek vorig jaar is Carcasse dit jaar de vierde op de ranglijst ‘World’s 101 Best Steak Restaurants’ georganiseerd door Upper Cut Media House. Er deden meer dan 700 restaurants van over de hele wereld mee. De jury hield rekening met onder meer de kwaliteit van het vlees, de herkomst, de bediening en de uitstraling van de zaak. Voor Timon is het een hele eer. “We schotelen gerechten voor met de beste stukken vlees uit de slagerij van Hendrik Dierendonck”, reageert hij.

‘Oedslach’

Maar wat is nu een perfecte steak? “Geen saus of frietjes bij de côte à l’os, maar verfijnde groentjes van de lokale boer. Hendrik zorgt voor de ‘oedslach’. Dat is een merknaam waarmee hij zijn vader Raymond Dierendonck eert. Het staat voor het beste stuk vlees dat hij selecteert om te rijpen. Voor onze steak is dat een côte à l’os die acht weken is gerijpt. Dierendonck kiest een runderras dat wat ouder is gekweekt waardoor het smaakvoller is. Ik bak het krokant van buiten en rosé van binnen. Wat grof zout erop en daarna puur genieten (knipoogt).” (GUS)