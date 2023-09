Brunchbar bestaat één jaar en dat wordt gevierd in Depart met ‘BrunchbaR&B’

Noteer zondag 19 november alvast in je agenda want dan neemt Brunchbar de Kortrijkse evenementenhal Depart in van 10 tot 22 uur voor een heus brunchfeest ter ere van de eerste verjaardag. “Brunch, mimosa’s en schuren op old school hiphop-, R&B- en soulbeats. Een uniek concept in onze regio”, zegt eigenaar Joline Soete (34).

Naar aanleiding van het éénjarig bestaan van Brunchbar in de Voorstraat geeft Joline een feest. Wat begon met een idee om een partytent voor haar zaak te plaatsen, liep uit de hand tot BrunchbaR&B voor wel 575 mensen, waarvan 300 tickets voor de all-in formule aan 35 euro en 275 tickets aan 15 euro voor enkel het feest.

“Voor de brunch kan je tickets kopen per tijdslot van een halfuur. Het buffet is geopend tot 13 uur, dus geniet en spoel door met mimosa’s al dansend op de muziek van onze getalenteerde dj’s. Ik ben nogal fan van old school hiphop en R&B. Met deze deuntjes bereik je ook een breed publiek.” Op de line-up staan White Chocolate, Medaase, Uncle Ben, Nimbah Naye en Chase The Nomad.

Joline stond 12 jaar in het onderwijs in CLW Brugge en maakte vorig jaar een sprong in het diepe. “Ik ben heel erg blij dat ik die stap genomen heb. Ik wist niet wat ik ervan moest verwachten, maar het loopt heel goed en het is gewoon heel leuk om te doen. Het geheime succes? Mijn Eggs Benedict en mimosa’s. We zitten op het goede spoor.”

Joline wil na een succesvol jaar haar klanten bedanken en Brunchbar nog eens in de kijker zetten. “En daarbij, op zondag/overdag mag er nog eens gefeest worden. Het startschot van BrunchbaR&B wordt gegeven met shotjes, er zal iemand aan de inkom staan met een plateau. Ik zie het inderdaad wat groots, dus ik voel wel een gezonde stress, maar ik denk dat het zal aanslaan en hopelijk is deze editie de eerste van vele. Het zou fantastisch zijn als mensen ook effectief in nineties outfit afkomen. Ik zou zeggen: dress to impress.”