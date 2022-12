Broers Yves en Wim keren terug naar Park Rodenbach in Roeselare, resto Tafel Madeleine sluit

Na enkele jaren stilte komt park Rodenbach terug tot leven. De broers Yves en Wim Degryse, die er jarenlang samen met hun familie het domein langs de Langebrugstraat runden, keren terug naar hun roots. Op 1 februari openen ze er de deuren van Bistro Park Rodenbach, maar ook de feestzaal zal gehuurd kunnen worden. Op 21 januari sluiten de broers wel de deuren van hun restaurant Tafel Madeleine langs de Gasstraat.

Park Rodenbach is een naam die klinkt als een klok in Roeselare. Tal van huwelijken, jubilea of andere festiviteiten vonden er sinds 1936 plaats. “De feestzaal was jarenlang verbonden aan onze familie. In 1967 wed onze grootmoeder Madeleine er een van de dragende krachten”, begint Yves het verhaal. Park Rodenbach werd een echte familiezaak. Madeleine’s zonen Marc en Luc runden 35 jaar het domein, met Wim en Yves zette ook een volgende generatie er de lijnen uit. “We kenden er fantastische jaren en hebben nog heel veel mooie herinneringen aan de tijd van toen”, aldus Wim.

Tafel Madeleine sluit

In 2005 besloot de familie het domein langs de Langebrugstraat te verkopen. De horecakriebel bleef echter bij broers Wim en Yves. Zij startten Tafel 14 op langs de Henri Horriestraat en verhuisden ruim vijf jaar geleden naar de Gasstraat om er de deuren van het restaurant Tafel Madeleine te openen. “We kenden in dit mooie pand goede jaren, maar toch ondervonden we enkele gebreken. Veel parking is er hier bijvoorbeeld niet en wanneer er bijvoorbeeld een communiefeest is, kunnen we geen tuin aanbieden om een springkasteel te plaatsen”, aldus Yves.

“Waar vroeger Bistro Vin 100 was, openen wij op 1 februari de deuren van Bistro Park Rodenbach”

Plots kregen de broers de kans om terug te keren naar de plaats waar alles voor hen begon. Op 21 januari 2023 sluit Tafel Madeleine de deuren en verhuist het restaurant naar de site van Park Rodenbach. “Waar vroeger Bistro Vin 100 was, openen wij op 1 februari de deuren van Bistro Park Rodenbach. We keren terug naar de plaats van ons hart. Momenteel zijn we volop bezig met het opfrissen van het domein waar ons hart ligt.”

Bistro en B&B

De broers willen nu nieuw leven blazen in Park Rodenbach. Eerst de bistro, daarna volgen de B&B met drie kamers en de chalet waar kleinere festiviteiten georganiseerd kunnen doorgaan. “We willen ook de grote feestzaal terug op de kaart zetten. De zaal kan gehuurd worden en inmiddels toonden er al enkele cateraars interesse om de festiviteiten er in goede banen te leiden.