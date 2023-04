Britt Callens (20) opent Het Grillhuis in het Sint-Pietersstraatje in Izegem

Britt Callens heeft het horeca-dna in de genen. Op haar 20ste zet ze nu de stap naar haar eigen zaak, al krijgt ze nog de hulp van haar ouders die haar bijstaan met raad en daad. Het Grillhuis opent in mei in het pand waar jarenlang ‘t Kaderke zijn stek had. “De horeca is echt mijn passie”, zegt de jonge onderneemster.

Britt Callens kun je wel kennen als je ooit langsging in Bistro Bobri in de Krekelmotestraat. Mama Patricia Lebacq opende in 2020 met de steun van haar dochters Beau (26) en Britt (20). Beau is ondertussen andere professionele wegen in geslagen, Britt combineerde deeltijds studeren met werken en was zo al een bekend gezicht in de horeca geworden. “Ik hielp onder andere bij mijn mama in Bobri”, stipt ze aan. “Zij heeft quasi heel haar leven in de horeca gewerkt en ze is super enthousiast dat ik dicht in de buurt kom met mijn zaak.”

Kerstmarkt in Ieper

Ook pa Francky Callens deed de jongste jaren ervaring op en zal zijn dochter bijstaan in deze nieuwe stap in haar carrière. “Het is niet de eerste keer dat ik iets op mezelf doe. Ik heb ook eens twee maanden een chalet uitgebaat op de kerstmarkt in Ieper, daar leer je ook heel veel, want ik stond er in mijn eentje voor. Bestellingen, boekhouding, regelgeving… Je moet het allemaal wat onder de knie krijgen”, gaat Britt enthousiast verder.

Britt groeide voor groot stuk op in Lichtervelde, maar is ondertussen verslingerd aan Izegem. “Ik vind het een heel toffe stad. Zeker ook de locatie waar we hier terechtkomen. Het Sint-Pietersstraatje bruist echt. Het is een echte A-locatie. We hebben verschillende panden in diverse steden bezocht voor we uiteindelijk hier op stootten. We kleden de zaak nu helemaal aan in de stijl van de jaren ‘70 en ‘80. Onze formule past hier ook perfect tussen de collega’s, elk heeft hier zijn aanbod.”

Plaats voor 32 mensen

In Het Grillhuis zul je uiteraard terecht kunnen voor een lekkere cote à l’os en diverse vleessuggesties zoals de traag gegaarde ribbetjes die vast op de kaart komen. “Ook dat zit wat in mijn genen, mijn grootouders aan papa’s kant handelden ook in vlees.” Maar niet enkel de vleesliefhebber zal aan zijn trekken komen bij Britt, er komen ook scampi’s, zalm en vegetarische en veganistische alternatieven op de kaart. “We zullen open zijn van donderdag tot en met maandag, maar enkel ‘s avonds. Op vrijdag en zaterdag blijven we wat langer open, wie iets later bijvoorbeeld nog een portie ribbetjes wil komen eten zal dat kunnen. Er kunnen hier 32 mensen zitten, we bekijken ook of buiten een klein terras mogelijk is. Uiteraard zal men hier kunnen genieten van een aperitiefje, maar er zijn hier ook verschillende cafés in de straat waar men eerst iets kan gaan drinken. We willen hier zeker een goede verstandhouding met de collega’s bewaren.”

Mikken op breed publiek

In Het Grillhuis wil men het ook democratisch houden, al bepaal je dat natuurlijk ook voor een stukje zelf. “Je zal hier ook een lekkere huiswijn kunnen krijgen, maar evengoed een topwijn als Fleur De Petrus. Maar bijvoorbeeld met onze ribbetjes mikken we op een breed publiek.”

Een exacte openingsdatum kan nog niet gecommuniceerd worden. “Er moeten nog onderdelen voor ons afzuigsysteem geleverd worden. Maar in de tweede helft van mei zouden we zeker open moeten kunnen gaan. We zullen zeker ook helpende handen kunnen gebruiken, mensen met ervaring in de horeca mogen zich zeker bij ons melden.”

Meer info bij info@hetgrillhuis.be of op 0485 63 98 57 (Britt)

.