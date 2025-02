Brasserie Thommy’s pakt uit met nieuwe kok en valentijnsmenu: “Veemarkt terug op de kaart zetten”

Brasserie Thommy’s viert in mei haar tweede verjaardag op de Veemarkt. “We willen meer het brasseriegegeven in de kijker zetten”, zegt zaakvoerder Thommy Van Haeke (39). De komst van chef-kok Elisabeth Gouba (39) brengt een frisse wind met zich mee en Brasserie Thommy’s stunt met een Valentine’s Menu op vrijdagavond 14 en zondagmiddag 16 februari.

De nieuwe kok van Brasserie Thommy’s staat bekend om haar voorliefde voor de verse keuken, waaronder specialiteiten zoals ossobucco en vol-au-vent met hoevekip, allemaal huisbereid. “Thommy’s is een plek waar je ‘s ochtends kan aperitieven, ‘s middags lekker kan eten en in de namiddag kan ontspannen met onze tearoom. We voorzien heel mooie koffies – met huisgemaakte amandelcake, een praline en een snoepje – en een uitgebreide selectie aan verse pannenkoeken, wafels en warme appeltaart”, vertelt Thommy.

Enkel op zaterdagavond kan je er dineren. Op de kaart staan ook tapas voor wie het liever hartig houdt. “We kijken uit naar het mooie lenteweer om op ons zonnig terras mensen te ontvangen. We hebben zo’n 55-tal plaatsen.” Maandelijks zijn er nieuwe suggesties beschikbaar, inclusief het speciale Valentijnsmenu dat op vrijdagavond 14 februari en zondagmiddag 16 februari wordt geserveerd.

De Valentine’s Menu van Brasserie Thommy’s. © Brasserie Thommy’s

Thommy is vastbesloten om de reputatie van de Veemarkt nieuw leven in te blazen. “Ik probeer de Veemarkt terug op de kaart te zetten en terug bij Kortrijk te laten horen. Het is een mooi plein – dat heb ik altijd gevonden. Er kan hier meer mee gebeuren.”

De sfeer in Thommy’s is huiselijk en warm, met een ambiance die doet denken aan een traditionele Franse brasserie, compleet met bloemen en planten – volgens jaarthema – die bijdragen aan de gezellige sfeer. Thommy en zaalverantwoordelijke Karoline Verhelle (46) kennen alle vaste klanten bij naam. “Iedereen moet zich hier welkom voelen”, zegt Karoline, die eraan toevoegt dat de brasserie rolstoelvriendelijk is.

Brasserie Thommy’s is elke dag geopend van 9 uur ‘s ochtends tot 19 uur ‘s avonds, op zaterdag tot 22 uur. De keuken sluit om 17 uur (op zaterdag om 20 uur) en serveert doorlopend vanaf 11 uur.