Brasserie Rhodesgoed opent amper tien dagen na de brand opnieuw: “We zien het einde aan de roettunnel”

Maandagmorgen 3 juli ging de bovenverdieping van brasserie Rhodesgoed in de vlammen op. Al snel werd duidelijk dat de eigenaars/uitbaters niet bij de pakken zouden blijven neerzitten en vrijdag 14 juli is het al opnieuw zover. “We zullen onze klanten de service bieden die ze gewend zijn”, klinkt het rotsvast bij Wim Degezelle en Hilde Donck.

Ondertussen staat er al een tent naast de brasserie. “Bij goed weer maken we uiteraard gebruik van ons terras. Maar bij minder weer zullen onze klanten nu in de tent terechtkunnen, gezien we onze gelagzaal op de bovenverdieping niet meer kunnen gebruiken.” Die bovenverdieping is ondertussen helemaal ontruimd en ook dicht gemaakt. “De tent zal er zeker tot eind oktober blijven staan, het is afhankelijk van het het beschikbare materiaal wanneer we ons nieuw gebinte en dak krijgen en daarna ons restaurant weer kunnen inrichten.”

Wim Degezelle op de zwart geblakerde bovenverdieping die nu volledig werd beveiligd en later helemaal wordt vernieuwd.

Woensdagmiddag was men nog altijd puin aan het ruimen en zorgde een gespecialiseerde firma voor de verwijdering van het roet. “We zien het einde van de roettunnel”, drukte Hilde het sprekend uit. Het 13-koppige team van het Rhodesgoed was nu ook in de weer om nog verder op te ruimen en klaar te zetten. Ook verschillende stielmannen zetten zich in om de opening te kunnen realiseren. “De reservaties die we hadden we voor de komende weken zullen dus perfect kunnen doorgaan. We krijgen nu ook al telefoons van mensen die de komende dagen willen komen eten. We zullen hen in een gezellige omgeving kunnen ontvangen, mede dankzij de vele bereidwillige mensen en firma’s.”

Het Rhodesgoed is iedere dag van 11.30 tot 23 uur open. “En dat blijft nu ook zo.”