Brasserie Rhodesgoed hoopt tegen herfstvakantie opnieuw te openen op de vertrouwde locatie: “En we zullen nu ook over een volwaardige lift beschikken”

Maandagmorgen 3 juli brandde de bovenverdieping van Brasserie Rhodesgoed in Kachtem compleet uit. Afgelopen zomer werkten uitbaters Wim Degezelle en Hilde Donck met hun team vanuit hun pop-up tent, maar deze week is de heropbouw gestart. “Als er geen onverwachte zaken opduiken, moeten we tegen begin november weer kunnen openen”, klinkt het vol vertrouwen. En de traplift van vroeger wordt straks ook ingeruild voor een volwaardige lift.

De brand in Brasserie Rhodesgoed ontstond nadat een oplaadbaar tafellampje ontplofte. De schade was enorm, maar Wim Degezelle en Hilde Donck bleven niet bij de pakken zitten. Tien dagen later konden ze opnieuw openen. “We hadden het geluk dat onze keuken eigenlijk geen schade had opgelopen. Die moest wel grondig en professioneel gereinigd worden, maar eens dat gebeurd was konden we openen in de pop-up tent die we lieten plaatsen. Die blijft nu ook zeker staan tot we weer volwaardig op de bovenverdieping kunnen openen.”

Uitstekende aannemers

Die bovenverdieping was volledig vernield. “Alles was er stond was naar de vaantjes en er werd al snel duidelijk dat we een nieuw dak moesten laten plaatsen. Met onze verzekeraar Allia was alles snel in orde, een bouwvergunning hadden we niet echt nodig. Er is enkel meldingsplicht, omdat we alles eigenlijk in de vroegere staat terugbrengen. Maar het dak, van gebinte tot de pannen, moest er helemaal af. Vorige week werd al een werfzone aangebracht, vanaf maandag is men nu bezig met het ontmantelen van het oude dak. Het nieuwe gebinte is hier al aanwezig, klaar om straks de plaats in te nemen.”

Eens de grote werken achter de rug zijn, kan men aan het interieur beginnen. “Voorlopig zijn we nog niet op onverwachte mankementen gestoten, als dat uitblijft kunnen we onze timing aanhouden. We hebben uitstekende aannemers die stuk voor stuk van hun woord zijn. We moeten in staat zijn op tegen begin november, in de herfstvakantie, te openen. Maar tot die tijd blijft de tent dienst doen, in principe kan die blijven staan tot in december. Maar eens de opening van de bovenverdieping een feit is, zullen we uiteraard van daaruit werken. We willen ook opnieuw een gezellig interieur, over de aankleding zijn we nog aan het nadenken.”

“We zijn ook verheugd dat al onze medewerkers aan boord zijn gebleven”

De indeling van de geteisterde gelagzaal blijft dezelfde. “Daar kunnen we niet veel aan veranderen. De leidingen zitten waar ze zitten, dat kun je niet veranderen. De toog komt dus ook op dezelfde plaats. Alleen zal die wat lager zijn en bekijken we om alles zo gebruiksvriendelijk te maken. Nieuw is wel dat we onze traplift kunnen inruilen voor een gewone lift. Dat gaat om nieuwe technologie die nog niet bestond toen we hier tien jaar geleden startten. Voor onze klanten die gebruik maakten van de traplift die aan de trap bevestigd was, wordt dat natuurlijk een hele verbetering. Nu moeten de mensen niet meer vanuit de rolstoel op die zetel geplaatst worden, men zal met rolstoel in de nieuwe lift kunnen rijden. Die lift komt bovenaan de trap uit, daar is de lift ook open. Je zal als het ware uit de grond komen rijzen”, knipoogt Wim.

“Ja, er komen opnieuw tafellampjes. Maar die zullen we nu in een brandveilige ruimte bewaren. Voor onze gemoedsrust!”

Het Rhodesgoed is dus maar tien dagen gesloten gebleven. “Voor het overige hebben we kunnen werken zoals anders. Met ons vast team van 13 mensen, die stuk voor stuk aan boord zijn gebleven, en met versterking van jobstudenten. We gaan er ook prat op dat al onze mensen bij ons gebleven zijn, we krijgen zelfs vaak nog spontane sollicitaties binnen. Het weer zat deze zomer niet altijd mee, maar dankzij onze pop-up tent konden we de mensen toch goed ontvangen. Sommige klanten vonden het zo gezellig dat ze vroegen of ze zou blijven staan. Maar die investering is net iets te groot”, klinkt het realistisch.

En nog een vraag die Wim en Hilde vaak krijgen is of ze nog tafellampjes zullen plaatsen. “Zeker en vast. Hetgeen ons overkomen is, dat kun je natuurlijk niet voorzien. En de kans dat het opnieuw zou gebeuren, is quasi onbestaande. Maar we bekijken nu om alles op lithiumbatterijen en met laders in een aparte, brandveilige ruimte op te bergen. Dat is geen verplichting, maar we doen het voor onze gemoedsrust.”

Reservaties winterevents lopen als een trein

Nadat het onheil zich afspeelde, nam het uitbaterskoppel snel de handschoen weer op. “Kijk. We hebben zelf mogen ervaren in onze directe omgeving, er zijn ergere dingen. Hetgeen ons overkomen is, was ook heftig. Maar het is maar materiële schade en als je goed verzekerd bent… Er zijn geen menselijke slachtoffers gevallen.”

Ondertussen lopen de reservaties voor de winterevents in het Rhodesgoed weer goed. “Jettie Pallettie en Willy Sommers komen dit jaar nog optreden, er zijn onze Moortdiners en de modeshow ‘Fashion en Dinner’. En de plaatsen vliegen daar de deur uit. Wie er nog bij wil zijn, aarzelt best niet.”