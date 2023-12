Brasserie in Astridpark opent vrijdag Victoria’s Winterchalet: “The MG’s Brothers treden op om 18 uur”

Arman Murazyan (33) en Adriana Vanwynsberghe (34) openden vorig jaar hun horecazaak Brasserie Victoria in het Astridpark. Vrijdag komt er een tijdelijke uitbreiding in de vorm van een winterchalet. “Onze sfeerverlichting kan je tot het einde van het park zien”, zegt Adriana.

Vrijdagavond gaat Victoria’s Winterchalet open in Graaf de Smet de Naeyerlaan in het Astridpark. “Met de chalet willen we een leuke, losse sfeer toevoegen aan het restaurant, waar je ook kan eten. Hier kan iets luider gelachen worden en is er wat meer ambiance met onder meer kerstmuziek. In de verwarmde chalet – met glazen wand en zicht op het park – zijn er hoge en lage tafels, goed voor een 30-tal plaatsen. Er is een afdak buiten voor rokers, waar we ook een houten blok plaatsten om te nagelen. Binnen kunnen mensen vogelpieken”, vertelt Adriana.

Voor de gelegenheid voorziet Brasserie Victoria verschillende voordelige formules. Het Gillardeau oesters arrangement kost 20 euro per persoon en omvat twee oesters en een coupe Taittinger champagne. Het Osietra kaviaar arrangement is voor twee personen. Voor 66 euro krijg je 10 gram kaviaar, vier oesters en twee glazen champagne. Buiten de arrangementen betaal je voor zes oesters natuur 25 euro, en 27 euro voor zes oesters gegratineerd in champagnesaus. Eén glas champagne komt neer op 14 euro.

“Kerstsfeer met een beetje luxe, maar laat je dat niet afschrikken, iedereen is hier welkom om ook gewoon eentje te drinken. We hebben glühwein, een 12-tal jenevers en uiteraard ons huisbier Sint Hubertus. Doorlopend is er tearoom. Ik heb een heleboel nieuwe wintertheeën in huis gehaald, waaronder zelfs een glühweinthee zonder alcohol. Daarnaast serveren we ook pannenkoeken, verzorgde ijscoupes en warme appeltaart”, vertelt Adriana.

“Gino wil graag wat nieuw materiaal uitproberen. Het wordt een zacht optreden in rustige ambiance”

Vanavond treden The MG’s Brothers op om 18 uur, een project van Gino Kesteloot. Ze brengen covers uit de jaren ‘60 tot ’90, zowel rock-‘n-roll, funk, pop, soul, Franse chansons en Nederlandstalige meezingers. “Gino wil graag wat nieuw materiaal uitproberen. Het wordt een zacht optreden in rustige ambiance. We willen sowieso nog liveoptredens organiseren, dat doen we ook enkele keren doorheen het jaar in het restaurant en wordt altijd gesmaakt.”

De keuken van Brasserie Victoria is open van 12 tot 14 uur en van 18 tot 21 uur, in het weekend tot 21.30 uur. Doorlopend is er tearoom. Gesloten op maandag.