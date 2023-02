Bij deze 13 gastronomische restaurants kunnen jongeren binnenkort goedkoop dineren via Jong Keukengeweld

Jong Keukengeweld is terug van weggeweest. Vanaf maandag 13 februari om 8 uur kunnen jongeren tussen 18 en 30 jaar opnieuw een plekje reserveren bij één van de deelnemende restaurants. Daar kunnen ze dan in maart en oktober 2023 aan een spotprijs gaan dineren. Een unieke kans voor deze doelgroep – die doorgaans een kleiner budget heeft – om te proeven van wat de wereld van de fijnere gastronomie zoal te bieden heeft. Ook in onze provincie nemen 13 jonge chefs deel aan dit initiatief, wij stellen ze met plezier even voor.

1/13 Tomas Puype & Dries Cracco – Restaurant Franco Belge – Brugge © Jong Keukengeweld 2/13 Laurent Law – Amuzee – Zeebrugge © Jong Keukengeweld 3/13 Michael Vanderhaeghe – Hostellerie Saint Nicolas – Ieper © Jong Keukengeweld 4/13 Destin Cannaert – Bar Bulot Brugge – Brugge © Jong Keukengeweld 5/13 Baptiste Tieberghien – Lin’eau – Wielsbeke © Jong Keukengeweld 6/13 Elien Verhulst – VLASS – Middelkerke © Jong Keukengeweld 7/13 Hendrik Dequeker – Locàle by Kok au Vin – Brugge © Jong Keukengeweld 8/13 Bart Hoornaert – Vonk gastrobar – Izegem © Jong Keukengeweld 9/13 Timon Michiels – Carcasse by Dierendonck – Koksijde © Jong Keukengeweld 10/13 Pieter Puype – Barisdam bistro – Kortemark © Jong Keukengeweld 11/13 Fran Mertens – Dunas – Knokke-Heist © Jong Keukengeweld 12/13 Ruige Vermeire – L.E.S.S Eatery – Brugge © Jong Keukengeweld 13/13 Jan Devos – Bassud – Torhout © Jong Keukengeweld 1/13 Tomas Puype & Dries Cracco – Restaurant Franco Belge – Brugge © Jong Keukengeweld 2/13 Laurent Law – Amuzee – Zeebrugge © Jong Keukengeweld 3/13 Michael Vanderhaeghe – Hostellerie Saint Nicolas – Ieper © Jong Keukengeweld 4/13 Destin Cannaert – Bar Bulot Brugge – Brugge © Jong Keukengeweld 5/13 Baptiste Tieberghien – Lin’eau – Wielsbeke © Jong Keukengeweld 6/13 Elien Verhulst – VLASS – Middelkerke © Jong Keukengeweld 7/13 Hendrik Dequeker – Locàle by Kok au Vin – Brugge © Jong Keukengeweld 8/13 Bart Hoornaert – Vonk gastrobar – Izegem © Jong Keukengeweld 9/13 Timon Michiels – Carcasse by Dierendonck – Koksijde © Jong Keukengeweld 10/13 Pieter Puype – Barisdam bistro – Kortemark © Jong Keukengeweld 11/13 Fran Mertens – Dunas – Knokke-Heist © Jong Keukengeweld 12/13 Ruige Vermeire – L.E.S.S Eatery – Brugge © Jong Keukengeweld 13/13 Jan Devos – Bassud – Torhout © Jong Keukengeweld Tomas Puype & Dries Cracco – Restaurant Franco Belge – Brugge © Jong Keukengeweld Laurent Law – Amuzee – Zeebrugge © Jong Keukengeweld Michael Vanderhaeghe – Hostellerie Saint Nicolas – Ieper © Jong Keukengeweld Destin Cannaert – Bar Bulot Brugge – Brugge © Jong Keukengeweld Baptiste Tieberghien – Lin’eau – Wielsbeke © Jong Keukengeweld Elien Verhulst – VLASS – Middelkerke © Jong Keukengeweld Hendrik Dequeker – Locàle by Kok au Vin – Brugge © Jong Keukengeweld Bart Hoornaert – Vonk gastrobar – Izegem © Jong Keukengeweld Timon Michiels – Carcasse by Dierendonck – Koksijde © Jong Keukengeweld Pieter Puype – Barisdam bistro – Kortemark © Jong Keukengeweld Fran Mertens – Dunas – Knokke-Heist © Jong Keukengeweld Ruige Vermeire – L.E.S.S Eatery – Brugge © Jong Keukengeweld Jan Devos – Bassud – Torhout © Jong Keukengeweld