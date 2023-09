Bicky Burgers voor één euro bij Bossuwé-frituren

De frituren van Bossuwé op ‘t Hoge, Wevelgem of Pottelberg verkopen dinsdag 26 september Bicky Burgers voor één euro – of met 80 procent korting – om hun betaalbare prijzen in de kijker te zetten.

Opgelet, er zijn specifieke voorwaarden van toepassing. Je krijgt slechts één Bicky Original per persoon aan één euro. Voor elke bijkomende Bicky Burger wordt een normale prijs aangerekend. De bestelling is enkel ter plaatse mogelijk aan de kassa.

Vorig jaar liep een gelijkaardige actie waarbij er 500 burgers werden verkocht. Zullen ze dit jaar hun record verbreken? Haast je snel naar één van de deelnemende frituren, die zijn nog open tot 22 uur. De actie loopt tot zolang de voorraad strekt.