Bewoners wzc De Meers in Waregem maken smaakvolle uitstap naar restaurant Castor

Een enthousiaste groep senioren van woonzorgcentrum De Meers in Waregem trok in het kader van de Week van de Smaak naar het tweesterrenrestaurant Castor in Beveren-Leie. En dat het gesmaakt heeft, was meer dan duidelijk.

De bewoners smulden van een heerlijk dessert op basis van chocolade, karamel, peer en crumble. Daarna werd er bijgepraat met een kopje koffie of thee in het goede gezelschap van huisgemaakte versnaperingen. Chef-kok Maarten Bouckaert opende voor deze vrolijke bende speciaal de deuren van zijn restaurant langs de Kortrijkseweg en nam uitgebreid de tijd om een woordje uitleg te geven bij de gerechten. Bovendien waren de senioren ook nieuwsgierig naar het ontstaan en het reilen en zeilen van Castor.

Geslaagde uitstap

Tijdens deze culinaire topervaring haalden de bewoners ook mooie herinneringen op aan hun eigen kookkunsten, aan gezellige etentjes uit de voorbije jaren en nog meer geplande restaurantbezoeken in de toekomst. “De uitstap was meer dan geslaagd”, klonk het in koor.