Benny en Ann laten hun geliefde frituur De Gentpoort over aan Laura en Timothy

Na 16 jaar zwaaien Benny D’haene (60) en Ann Seynaeve (60) af als uitbaters van frituur De Gentpoort. Hun geliefde zaak op de hoek van de Gentsesteenweg en de Loodwitstraat komt in handen van Laura Opsommer (27) en Timothy Van Leda (31) uit Harelbeke, die met veel enthousiasme hun succesformule voortzetten.

De beslissing om te stoppen kwam er omwille van gezondheidsproblemen. Benny onderging al vier heupprothesen en Ann twee knieprothesen. “De dokter zei dat ik direct moest stoppen, anders zou ik binnen enkele jaren in een rolstoel belanden. Een signaal dat we niet konden negeren”, vertelt Ann, die al sinds haar twaalfde hielp in de frituur van haar ouders in Stasegem.

“Benny en ik werken al van ons vijftiende. Ik ben gestopt met school om te helpen bij mijn ouders. Ik kan straten leggen met de frietjes die ik heb gebakken (lacht). We zouden graag nog genieten van het leven. We hebben vier kinderen en vier kleinkinderen. Door het weekendwerk kunnen we er zelden bij zijn en ze kunnen natuurlijk niet alles plannen op maandag en dinsdag.”

Ondanks het harde werk dat een frituur met zich meebrengt, hebben Ann en Benny het altijd graag gedaan. “Het sociale contact gaan we het meest missen. Veel vaste klanten zijn onze vrienden geworden”, zegt Ann. “Ook met ons personeel hadden we een hechte band, we waren als een mama en papa voor hen. Ze vinden het jammer dat we stoppen”, vult Benny aan.

De zaak heeft plaats voor meer dan veertig klanten. © MD

Toen Benny en Ann in 2009 de deuren van De Gentpoort openden, stond de zaak al twee jaar leeg. Met hun uniek interieurconcept, in de stijl van een Amerikaanse diner, lieten ze de zaak heropleven. Klanten konden genieten van zowel de klassieke snacks en verse frietjes met unieke toppings als huisgemaakte gerechten zoals spaghetti, vispannetje en hutsepot. “Mijn champignonsaus en stoofvleessaus waren een groot succes”, vertelt Benny trots, die de recepten doorgeeft aan Laura en Timothy.

Op zondag 22 december is de laatste werkdag van Benny en Ann. Vanaf donderdag 2 januari nemen Laura Opsommer en Timothy Van Leda het roer over. Het verloofde koppel, dat uit een heel andere sector komt, ziet de uitdaging met vertrouwen tegemoet. “Na een goed gesprek met Benny en Ann wisten we dat dit een mooie kans was”, zegt Timothy. De frituur zal zeven dagen op zeven open zijn. “Ik kook en bak heel graag”, vertelt Laura. “Bovendien hebben we nu meer tijd samen. Door onze vorige jobs zagen we elkaar vaak maar even op een dag.”

De nieuwe eigenaars beloven de eigenheid van De Gentpoort te respecteren. “We veranderen niets aan de formule”, benadrukt Timothy. “De huisgemaakte gerechten, de specialiteiten en de gezellige sfeer blijven zoals ze zijn. Ook het vast team flexijobbers blijft aan boord.”