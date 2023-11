Bar Jeannine net geopend op nieuwe locatie op de Korenmarkt: “De reacties zijn enorm positief”

Bistro Jeannine is sinds dit weekend open op de Korenmarkt, waar tot voor kort Foodbar Farahilde zat en ooit de bekende drukkerij en dagbladhandel Nonkel.

Patrick Lecluse en Jürgen Tytgat openden twee jaar geleden hun zaak in de Roeselaarsestraat pal tegenover de ingang van het ziekenhuis waar vroeger tearoom Capri zat. Een klein en gezellig pand, maar het horecaduo zat er tegen de limieten aan. Toen Foodbar Farahilde de deuren sloot zagen Jürgen en Patrick hun kans schoon om de zaak, die ze naar hun moeders vernoemd hebben, te verhuizen. “We hebben hier vooral meer ruimte. Er kunnen hier 46 mensen zitten en we hebben ook nog een klein zaaltje voor privéfeestjes of vergaderingen.”

Zaterdagmorgen was het al best druk bij Bistro Jeannine. “We zijn sinds vrijdag open, de reacties zijn louter positief. We kregen al te horen dat dit de mooiste horecazaak van Izegem is en dat doet deugd natuurlijk”, zegt Patrick.

Als bakker kan Jürgen in de nieuwe zaak volledig zijn ei kwijt

Bistro Jeannine blijft een dagzaak, iedere dag gaan de deuren om 8 uur open. “Sluiten doen we in de winter om 17 uur, in de zomer om 18 uur. Onze kaart is ook uitgebreid. Er staan ook tal van broodgerechten op. Jürgen is bakker en heeft hier nu de ruimte om alles vers te maken. Je kan hier dus ook terecht voor een ontbijt ter plaatse, maar je kan hier ook afhalen.”

Er is een dagelijks wisselende dagschotel met soep en hoofdgerecht voor 16 euro (prijs kan variëren) en in het weekend is er een menuutje met voor- en hoofdgerecht en dessert voor 28 euro.