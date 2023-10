Bar Filía zoekt overnemers: “Maar we blijven open tot dan met evenveel goeste”

Begin april 2019 openden Seppe Vantieghem (31) en Aaron Walleghem (31) de deuren van de goed draaiende horecazaak Bar Filía. “We hebben hier iets moois opgebouwd, maar het is tijd om de fakkel door te geven.” De jonge Kortrijkse ondernemers, allebei papa, willen meer tijd voor hun gezin.

Cocktail-, tapasbar en restaurant Bar Filía, op het uiteinde van de Burgemeester Reynaertstraat en aan de hoek van het Schouwburgplein, zoekt overnemers. “Het draait hier goed, maar we hebben onze prioriteiten verlegd. We hebben allebei jonge kinderen en het is moeilijk om werk en gezinsleven te combineren. Het legt ook veel druk op onze partners die ’s avonds vaak alleen zitten”, zegt Seppe. Hij heeft een dochter van zes maanden en een pluskindje.

“Ons kostbaarste bezit zijn onze kinderen. We willen hun jeugd niet missen” – Aaron

“Het leven gaat zo snel voorbij en je kan de tijd niet inhalen. Succes in de horeca is niet alles, nu is het moment om onze focus te verleggen in functie van ons gezin. We hebben ons altijd geamuseerd, maar ons kostbaarste bezit zijn onze kinderen. We willen hun jeugd niet missen”, vult Aaron aan, papa van een dochter Mila (4).

De jeugdvrienden zijn een ideaal horecaduo. Aaron is kok en stelt de kaart samen en Seppe is de man van de cocktails. Bar Filía gaat voor kwalitatief en verzorgd. “Daarin maken wij het verschil, het zit hem in de details. Alles wordt mooi gepresenteerd. We zijn populair voor onze nacho’s en cocktails. De meeste zijn eigen recepten met een eigen naam zoals de mocktail ‘Sober Sailor’ of ‘I Like You Berry Much’. Ook onze burgers krijgen een eigen naam zoals ‘You Bacon Me Crazy’ of ‘I Have Been Chicken You Out’. Alleen de kaart lezen is al leuk op zich”, zegt Seppe.

“We creëren hier ook een ongedwongen sfeer en aangezien we altijd aanwezig zijn, voelt het voor onze vaste klanten aan als thuiskomen. Er zullen er wel een paar schrikken als de overname officieel wordt”, vult Aaron aan.

“Er zit geen druk of haast achter. We hebben hier iets opgebouwd en willen het nalaten aan de juiste persoon” – Seppe

Wat ze hierna willen doen, ligt momenteel nog open. Zolang er geen overname is, blijven Seppe en Aaron doorgaan. “Er zit geen druk of haast achter. We hebben hier iets opgebouwd en willen het nalaten aan de juiste persoon. Iemand die Bar Filía wil verderzetten of een extra touch aan wil geven. Met deze locatie zijn er alleszins veel mogelijkheden waarbij de volgende eigenaar kan verder bouwen op ons succes”, besluit Seppe.