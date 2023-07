25 jaar restaurant Bourgondisch Kruis: “De passie voor restaurant en koken delen we graag met onze klanten”

Het gastronomisch restaurant Bourgondisch Kruis, aan de Brugsesteenweg in Kuurne, bestaat 25 jaar en dit wordt op passende wijze culinair gevierd. Chef-kok David Demey en zijn echtgenote en gastvrouw Kathleen Hostens zijn dan ook trots om, na al die jaren hun klanten steeds opnieuw de kwaliteit, die ze verdienen, te blijven geven. Enkele jaren geleden vernieuwden ze het interieur. Het klassieke interieur, met veel natuursteen werd gecombineerd met aardetinten, frisse witte muren en enkele passende schilderijen.

“Op maandag 3 juli bestaan we 25 jaar, we konden dit niet zomaar laten voorbijgaan,” vertelt chef-kok David Demey van het Bourgondisch Kruis. “We hebben heel wat activiteiten gepland tijdens ons jubileumjaar. We doen een Giveaway van 2 waardebonnen van elk 100 euro op onze Instagrampagina #hetbourgondischkruis. We hebben deze zomer ook een verrassend verjaardagsmenu en we organiseren speciale wijnavonden wijn en gerecht, waarbij de wijnboeren de passende wijnen en uitleg zullen geven bij elk gerecht.”

Dromen die werkelijkheid worden

Op de vraag hoe het allemaal begon, vertellen David en zijn echtgenote Kathleen Hostens samen: “Op 3 juli 1998 konden we onze droom verwezenlijken. We waren nog zeer jong, allebei in de twintig.” Voor David Demey was het een kinderdroom om kok te worden. Hij ging naar de Hotelschool Ter Duinen in Koksijde en liep diverse stages in het zuiden van Frankrijk. Zijn professionele bagage deed hij op in de Saulchoir in Celles, gevolgd door enkele jaren in het Gastronomisch Dorp van Eddy Vandekerckhove om te eindigen bij de gebroeders Boxy te Kortrijk alvorens hij samen met Kathleen de grote stap zette en een eigen restaurant begon, het Bourgondisch Kruis.

Kathleen ging naar de Hotelschool RHIZO in Kortrijk met als specialisatie de zaal. Haar droom was het om mensen te ontvangen en te verwennen. De liefde en passie voor het culinaire bracht hen samen. Het dekseltje paste op het potje. “De passie voor restaurant en koken delen we graag met onze klanten, dat is onze grote drijfveer!” vertelt Kathleen Hostens, de immer vriendelijke gastvrouw. Ondertussen runnen ze nu al 25 jaar samen het Bourgondisch Kruis in Kuurne met succes. Ze doen dit helemaal alleen zonder personeel. David is de kok en Kathleen de gastvrouw en samen kiezen ze de wijnen, want die vinden ze allebei heel belangrijk.

Principieel man

David houdt vast aan zijn principe van een eerlijke en creatieve keuken met gebruik van dagverse seizoensgebonden producten en Kathleen houdt ervan om mensen goed te ontvangen in een gezellig kader met mooie, gedekte tafels. De klanten komen uit diverse hoeken van de regio, van Izegem, Roeselare, Waregem, Wielsbeke, Ronse en Oudenaarde, maar ook van Gent, Antwerpen en de kust. “Onze klanten zijn zowel zakenmensen, families, als koppels. Het zijn vooral genieters die zich culinair willen laten verwennen.”

“Doorheen de jaren is er wel veel veranderd”, vertelt David, ”er is nieuwe wetgeving die moet opgevolgd worden, de gerechten worden anders bereid en je moet steeds inventief blijven. Ik ben geen voorstander van de moleculaire keuken. Een gerecht moet puur zijn, de klanten moeten herkennen wat ze zien.”

Het Bourgondisch Kruis is een gastronomisch restaurant en het paradepaardje van Kuurne. Als je binnenkomt, word je door de gastvrouw naar de gezellige authentieke aperitiefkelder geleid, waar je kan genieten van de diverse champagnes en andere aperitieven. Klanten schrijven in hun recensie: “We zijn opnieuw heel tevreden, we vinden er nog de klasse van vroeger: mooi gedekte tafels met linnen servietten in een zeer stijlvol interieur.” “De rust in het restaurant is voor ons een enorm pluspunt.” “Je kan zalig lunchen in de gezellige tuin.”

Recensies

De recensenten van Gault & Millau geven het Bourgonisch Kruis 14/20: “Het is een uiterst verzorgd restaurant dat een klassieke Franse keuken herbergt waar chef David Demey zoveel als mogelijk alles in eigen huis maakt. Het is landelijk en kunstzinnig ingericht, waarbij warme houtsoorten en aardetinten het sfeervolle decor vormen en waar de degelijke bereidingen van David Demey tot hun recht komen. De sfeervolle wijnkelder fungeert als aperitiefruimte.’ ”

Ook de mensen van de Michelingids kwamen langs: “Authentiek en modern worden mooi vermengd in het interieur, waarin de Bourgondische natuursteen meteen opvalt. De kaart is vrij kort, maar de voldoening is groot: de chef kookt verfijnde gerechten die rake smaken en fond hebben.’

Wil je graag eens tafelen in het Bourgondisch Kruis, dan reserveer je best van tevoren. Er is plaats voor maximum 40 mensen. Om de vijf à zes weken wijzigt het menu aangezien David altijd met seizoensgebonden producten werkt. Het menu kan je raadplegen via de site. (Anne De Meester)