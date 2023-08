Regenachtige zomer overleven? Deze 10 West-Vlaamse indooractiviteiten kunnen je vakantie redden

Een zonovergoten zomer is het nog niet geweest. Dat heeft zo z’n voordelen voor de natuur, maar plezant is anders. Heb jij momenteel vakantie en ben je het al beu om de godganse dag gezelschapsspelletjes te spelen? Dit zijn onze 10 tips voor boeiende, toffe indooractiviteiten in West-Vlaanderen. Geniet ervan!

1. De geheimen van ‘t Zwin in LEGO

Vanaf 1 juli tot en met 12 november pakt het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist uit met de tentoonstelling: ‘De Geheimen van het Zwin … in legoblokjes’. Dirk Denoyelle en zijn ploeg Amazings bouwden speciaal voor deze expo meer dan 30 planten en dieren die typisch zijn voor het Zwin in 100.000 legoblokjes. Het is de eerste keer dat een tentoonstelling in Lego gemaakt wordt voor een natuurpark. Meer info

2. De curiositeiten van Cirque du Soleil

Nog tot 7 september kun je je laten betoveren door de artiesten van Cirque du Soleil in Knokke-Heist. Bij het binnenrijden van de kustgemeente staat de gigantische ‘big top’-tent opgesteld. Een team van 49 artiesten en acrobaten uit meer dan 17 verschillende landen brengen deze zomer het spektakel KURIOS ‘Cabinet of Curiosities’. Meer info

3. Haaien spotten in Sea Life

Regen of niet, in Sea Life Blankenberge ben je beschermd tegen het Belgische weer. De pinguïns en otters zitten dan wel buiten, Sea Life heeft daarnaast een groot indoorgedeelte waar volwassenen en kinderen naar hartenlust zeedieren kunnen bezoeken. Meer info

4. Pareltjes uit de wielersport in KOERS

In Roeselare kun je deze zomer – maar eigenlijk het hele jaar door – terecht in KOERS, het Museum van de Wielersport. Een interactieve zit doorheen de geschiedenis van de fiets en de wielersport op zich, met tal van bijzondere pronkstukken om te bewonderen. Je leert ontzettend veel bij, kan luisteren naar getuigenissen van fietsfanaten en het is zelfs mogelijk om af en toe zelf eens je kunsten te tonen. Meer info

5. Spetteren in Plopsaqua

Dé zomeractiviteit bij uitstek in plonzen in de zee. Wanneer het weer dat niet toelaat, kan indoorzwemplezier in Plopsaqua in De Panne misschien soelaas bieden. Zowel de allerkleinsten als zeurende tieners kunnen zich uitleven in de verschillende baden en speeltoestellen die door Maya de Bij en andere Studio 100-figuren worden aangeboden. Een vaste waarde aan onze kust. Meer info

6. De zomer van Anna Boch in Mu.ZEE

Wanneer de zon wegblijft, stromen de West-Vlaamse musea vol. Wie de komende weken in Mu.ZEE in Oostende terechtkomt, kan nog meegenieten van de tentoonstelling over Anna Boch. Meer info

7. Boulderen in de BlackBox

Liever actief bezig blijven? Dan moet de eerste boulderzaal in West-Vlaanderen zeker op de planning zetten. Met 600 m² klimoppervlakte in de BlackBox in Kortrijk kun je jezelf uren blijven uitdagen. Wekelijks vallen er 16 nieuwe boulders in verschillende stijlen en niveaus te ontdekken. Naast de ruime boulderzaal is er ook een afzonderlijke ruimte voor kracht –en systeemtraining. Meer info

8. Strips en fietsen in Bredene

Nog meer fietsen vind je terug op de zomerexpo in MEC Staf Versluys in Bredene. Het stond in de sterren geschreven dat Bredene als zelfverklaarde fietsgemeente ooit die fiets centraal zou zetten op de jaarlijkse Zomerexpo. Dit jaar is het zover. Eregast op de tentoonstelling is stripfiguur Thomas Pips, die lange tijd synoniem stond voor de Tour de France. Maar ook een collectie koerstruien van Bredenaar Jason Cool is het bekijken meer dan waard. Meer info

9. Yeezy, en alles dat daarvoor kwam, bij Eperon D’Or

De expo loopt nog niet meteen weg, maar bij regenweer is het misschien wel de ideale gelegenheid om deze zomer Sneaker Gold in Eperon D’Or (Izegem) te gaan bezichtigen. Heel veel kleur, straffe verhalen en een wolkje geschiedenis in een tijdelijke sneakerexpo met internationale allures. Meer info

10. De Brugse klassiekers

Het historische Brugge is altijd een goed idee. Als ze zon het laat afweten, kun je nog steeds terecht in één van de vele musea. Nichelocaties zoals het chocolade-, bier- of martelmuseum, maar ook de gevestigde waarden zoals het Groeningemuseum zijn heel de zomer open voor wie een beetje Brugse cultuur wil opsnuiven. Meer info