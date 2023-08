Regen spelbreker tijdens derde Kasseileggerstocht: “Slechtste editie ooit”

De derde Kasseileggerstocht van het Houtland voor wandelaars en fietsers werd geteisterd door de felle regen. “De slechtste editie ooit”, maken de organisatoren de balans op.

Noël Cordier, Kris Pascal, Eddy De Clercq en Geert van Dijk moesten lijdzaam toezien hoe felle regenbuien hun Kasseileggerstocht om zeep hielp. Slechts 480 wandelaars en een 20-tal fietsers trotseerden het barslechte weer.

Moedige deelnemers

“Het is de slechtste editie in al die jaren dat we de Houtlandse Kastelentocht, nu Kasseileggerstocht, organiseren”, vertelde Noël na afloop. “Wij bedanken de moedige deelnemers die toch de start hebben genomen in dergelijk hondenweer.” (EV)