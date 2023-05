Regen houdt elfde editie Tuinmarkt niet tegen

Op zondag 7 mei vond de jaarlijkse Tuinmarkt plaats in Marke. Tuinhier Marke nam voor de tiende keer de organisatie ervan op zich. In totaal konden 55 tuingerelateerde standen bezocht worden tussen 10 en 17 uur. Het park rond het kasteel Blommeghem en de Van Belleghemdreef was de ideale locatie om duizenden bezoekers te verwelkomen.

Regen hield de Markenaren en omgeving niet tegen. Ondanks het gebrek aan zon kon de Tuinmarkt toch op een 3.500 bezoekers rekenen. “Onze tuinmarkt heeft een duidelijk koperspubliek. We zijn blij dat we op zo’n trouwe groep kunnen rekenen. Het was opnieuw een geslaagde editie”, vertelt organisator Franky Canoot. Vele standhouders van de korte keten waren tevreden dat ze hun werking eens goed in de verf konden zetten. Zo zag het bedrijf Hierford zijn klantenlijst aandikken. Het korte ketenbedrijf produceert ecologisch en biologisch verantwoord rundvlees “Het is fijn om je visie over duurzaam rundvlees met zoveel bezoekers te delen. Er zijn toch wel een aantal geïnteresseerde kopers bijgekomen”, zegt zaakvoerder Johan Christiaens.

KidsClub is voltreffer

Naast Hierford kenden ook andere standen veel succes. Zo zag je tijdens het eerste uur al veel bezoekers rondlopen met hun nieuwe aanwinsten. Ook vrouwenvereniging Femma kon haar verhaal met veel Markenaren delen.

De elfde editie van de Tuinmarkt verwelkomde ook een nieuwe toevoeging aan het concept. In de KidsClub konden kinderen naar hartenlust gipsen bloemen beschilderen en glittertattoos laten plaatsen. Dat viel duidelijk in de smaak, want maar liefst 100 kinderen waagden zich aan een tattoo. Wie even wou rusten, kon steevast terecht bij de bar van de Koninklijke muziekvereniging St.-Jan voor een ambachtelijk brouwsel. (SVD)