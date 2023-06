Reddingsdienst Knokke-Heist neemt nieuwe jetski in gebruik: “Bij hoge golfslag veel wendbaarder dan onze traditionele interventieboten”

Deze week heeft de kustreddingsdienst van Knokke-Heist een gloednieuwe jetski met rescue sled in gebruik genomen die voornamelijk zal ingezet worden in de Baai van Heist en in de Zwingeul waar er weinig diepgang is.

“Het vaartuig van 160 pk is bij hoge golfslag veel wendbaarder dan onze traditionele interventieboten met buitenboordmotor”, licht hoofdredder Dries Hautekiet toe. “Bij het eventueel kapseizen kan de jetski ook makkelijk weer rechtgetrokken worden zodat de reddingsactie meteen weer verdergezet kan worden. Gezien een jetski door de afwezigheid van een schroef veiliger is om reddingen uit te voeren, is deze investering zeker geen overbodige luxe”, verzekert de Knokke-Heistse hoofdredder.

Opleiding

Adjunct-hoofdredders Jelle De Paepe en Kjell Devloo-Casier hebben reeds eerder in Blankenberge een speciale jetksi-opleiding van WOBRA (West-Vlaams opleidingscentrum voor brandweer, reddings- en ambulancediensten) gevolgd om dit vaartuig efficiënt in te zetten bij reddingsacties. Hoofdredder Dries Hautekiet heeft een dergelijk attest ondertussen al 2 jaar op zak. Hij stelde zelf het theoretische deel van de cursus op in samenwerking met de collega’s van Blankenberge die het praktische luik op zich nemen en de theorie uitleggen aan de hand van een PowerPoint-voorstelling. Bedoeling is dat in de toekomst nog meer kustredders van Knokke-Heist deze opleiding volgen en hun attest behalen. In overleg met het gemeentebestuur is afgesproken om het gebruik van de jetski strikt te beperken tot reddingsoefeningen en noodzakelijke interventies zodat de rust voor de badgasten en zeefauna aan onze Oostkust zoveel mogelijk gegarandeerd blijft.

Bewaakte zones

Sinds het weekend van 6-7 mei bewaken telkens 3 redders de zones Heist, Albertstrand en Lichttorenplein op zaterdag en zondag. Vanaf 15 juni tot 30 juni en van 1 tot 15 september komen daar ook nog dagelijks Duinbergen en Zoute bij. Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus houdt een team van telkens 4 redders 7 dagen op 7 toezicht over 12 badzones vanaf Heist tot aan de Lekkerbek in het Zoute. De openingsuren van de reddingsposten lopen van 10.30 tot 18.30 uur.

Het gemeentebestuur reddingsdienst en politie benadrukken nogmaals dat zwemmen in zee bij rode vlag, buiten de bewaakte zones of buiten de openingsuren binnen de bewaakte zones verboden is. (MM)