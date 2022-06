Redders reageren op bewogen weekend aan de kust: “We staan voor een zware zomer”

Het was een warm en bewogen weekend aan de kust. In Blankenberge werden er 2 Poolse mannen uit het water gehaald, die in een onbewaakte zone in Zeebrugge gingen zwemmen. Zij konden niet meer gereanimeerd worden. En in Oostende werd er 3 uur lang gezocht naar een 9-jarige jongetje, dat op het strand meer dan 10 kilometer verderop werd teruggevonden. “De meeste mensen genieten na de coronacrisis à volonté van hun vrijheid. Als redders beseffen we dat we voor een zware zomer staan”, zegt Tom Cocle, diensthoofd redders Blankenberge

Veel mensen zakten zaterdag af naar de kust om wat verkoeling op te zoeken. Op het strand van Blankenberge alleen zaten er al ongeveer 25.000 toeristen. Volgens Tom Cocle, diensthoofd van de redders in Blankenberge was het een van de drukste dagen in de afgelopen 24 jaar. “Mensen waren enorm uitgelaten. Ze gingen overal in het water, ook waar je niet mocht zwemmen. Wanneer we die mensen dan uit het water haalden, wilden ze vaak niet luisteren. En als we onze hielen nog maar gekeerd hadden, gingen ze daar opnieuw in het water.”

“Zelfs terwijl we aan het reanimeren waren, gingen mensen rond ons zwemmen in die onbewaakte zone”

Maar dat was volgens redder Cocle nog niet het toppunt. “In de namiddag kregen we een melding van een aangespoelde man op de grens met Zeebrugge in een onbewaakte zone. We zijn er onmiddellijk op af gegaan en hebben daar ook nog een andere man uit het water gehaald. Zelfs terwijl we hen aan het reanimeren waren, gingen daar nog andere mensen zwemmen in die onbewaakte zone. Op die kleine strook van 400 meter staan er een twintigtal borden dat je daar niet mag zwemmen. Wat moeten we meer doen? Prikkeldraad hangen? ”

Nog niet op volle capaciteit

Het was alle hens aan denk voor de redders aan de kust, die nog niet voltallig zijn. “Er zijn nog maar enkele redderposten geopend en we zijn maar met 30 procent van de redders, die anders actief zijn tijdens de zomermaanden. Want veel jobstudenten hebben nu nog examens. Zaterdag zijn er op 4 uur tijd 32 kinderen verloren gelopen en we hadden ook heel wat medische gevallen van mensen, die slecht waren gekomen van de hitte of van alcohol en dergelijke”, gaat Cocle verder.

“De zee was ook erg gevaarlijk die dag met 5 à 6 beaufort wind. In de bewaakte zones was het al uitkijken. Als we dan nog eens twee redders moeten wegsturen naar een onbewaakte zone, omdat er daar mensen in de problemen zijn gekomen, dan wordt het al heel krap. Toen bleven er nog 8 redders over voor een gebied met 25.000 mensen. Dat zorgt voor een grote druk.”

Zware zomer voor de boeg

De redders bereiden zich voor op een zware zomer. “Na de coronacrisis snakt iedereen terug naar vrijheid en negeren mensen vlugger de regels. We zien ook dat mensen weerspanniger geworden zijn, tegen redders en tegen de politie. Reizen naar het buitenland is nu ook veel duurder geworden en mensen hebben de kust wat herontdekt de afgelopen jaren. Dus we verwachten een drukke zomer.”

“Bij een golfbad in een zwembad staan er 5 of 6 redders te kijken op een kleine oppervlakte, maar wij moeten de volledige zee overzien”

Maar daarboven op kunnen volgens de redders steeds meer mensen minder goed zwemmen. “Er gaan veel mensen, die niet voldoende kunnen zwemmen in het water aan de kust. Het is niet meer vanzelfsprekend dat mensen wekelijks zwemlessen hebben gevolgd. En het is nog moeilijker geworden om te communiceren met mensen door de taalbarrière, die er soms is. De meeste weten wel dat de zee en zeker de stroming gevaarlijk kan zijn, maar niet iedereen is er vertrouwd mee.”

De druk voor de redders is groot en dat beseft Cocle maar al te goed. “Iedereen moet de procedures zo goed mogelijk kennen. We proberen om de ervaring in het team te houden door de zelfde jobstudenten maximaal in te zetten en de nieuwe ondertussen zo goed mogelijk op te leiden. Want het is een grote verantwoordelijkheid. Bij een golfbad in een zwembad worden de golven aangekondigd met een bel en observeren 5 of 6 redders een kleine oppervlakte. Maar wij moeten de golven aan de kust constant in de gaten houden”, besluit Cocle.