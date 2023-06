Recreatiezone Zomerloos in Gistel is officieel geopend: “Deze recreatiesite mocht er 20 jaar geleden al zijn”

In de Sportstraat in Gistel is de gloednieuwe recreatiesite geopend met een groot feest. Een skatepark, kunstgrasveld, omnisportkooi en duurzame looppiste zijn klaar voor gebruik. Kostenplaatje: 1,1 miljoen euro. “We hopen dat de site een bron kan zijn van vreugde, gezondheid en inspiratie”, aldus burgemeester Defreyne. Het stadsbestuur roept ook alle gebruikers op om verantwoordelijk met de infrastructuur om te springen.

Vroeger lag hier een klassiek voetbalveld, nu komen er verschillende vormen van recreatie aan bod. En behalve de extra sportinfrastructuur kwamen er nog eens negentig parkeerplaatsen en een fietsenstalling bij. Er moet alleen nog wat groen worden gepland, de aannemer giet de grond van de omnisportkooi volgende week en de basketdoelen volgen. “Maar dan nog zijn de werken ruim op voorhand klaar”, zeggen schepen van Sport Wim Gevaert (Open VLD) en burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD). “De aannemer heeft zelfs nog zestig werkdagen op overschot. Maar we drongen aan om het project voor de start van de zomervakantie klaar te hebben. Met succes.”

Skatezone

Jong en oud konden al een eerste keer proeven van de nieuwe site tijdens een openingsfeest. Er stonden workshops op het programma, op het kunstgrasveld speelde het schepencollege een pot voetbal tegen een groep jongeren en enkele scholen namen een kijkje. Defreyne wipte zelf op een BMX om de nieuwe skatepiste in te huldigen. “Heb je m’n salto gezien? Of deed ik die alleen in m’n gedachten”, knipoogt de burgemeester.

Het is vooral de skatezone die de volle aandacht trekt. Hiermee wil de stad een alternatief bieden aan jongeren die niet zijn aangesloten bij een club of vereniging. “Dit had er twintig jaar geleden al moeten komen”, vinden ouders Kenny Meijns en Evi Ramaekers. “Onze zoon Yarne komt hier graag skaten, terwijl zoon Yben bij KEG Gistel speelt.”

“We drongen aan om het project voor de start van de zomervakantie klaar te hebben” – burgemeester Gauthier Defreyne

Ook ouders Ivo Maene en Shelley Bakker zijn tevreden. “Het is mooi aangelegd. Zoon Zeno komt hier dan ook met plezier skaten. Waar hij vroeger skatete? Gewoon op straat.”

De nieuwe recreatiezone die woensdag officieel in gebruik werd genomen. (foto Peter Maenhoudt) © PETER MAENHOUDT

Dat bevestigt de15-jarige Stoffel Belliau. “Tot voor kort moesten we altijd op straat skaten, maar dat wordt op den duur nogal saai. Hier ontmoet je vrienden en gelijkgezinden. Het coolste stukje skatepark? De hoekopstelling en de platformen. Daar kan je echt toffe trucs uithalen.”

Ilse Verdonck, tante van Stoffel en zelf mama, is eveneens positief. “Maar het ware pas écht een topattractie geweest in combinatie met het zwembad. Dat is er nu helaas niet meer.”

Camera’s op komst

Het kunstgrasvoetbalveld zal voornamelijk worden gebruikt door voetbalclub KEG Gistel. Het veld is omheind en is dus niet vrij te gebruiken. Het veld kan wél gereserveerd worden door scholen, verenigingen en particulieren via zomerloos@gistel.be. Kostprijs: 20 euro per uur. Gistelse scholen betalen 5 euro per uur. “Dit zijn exact dezelfde tarieven als in de sporthal”, zeggen Gevaert en Defreyne. “Bovendien gaat het hier om absolute topinfrastructuur die goed wordt onderhouden. In heel wat andere steden en gemeenten met een kunstgrasveld, zoals in Oostende, bestaat niet eens de mogelijkheid om het te huren. Wij willen onze inwoners die kans wel geven.”

Het skatepark, de sportkooien, het fitnesstoestel en de Finse looppiste zijn vrij toegankelijk van 8 tot 22 uur. Buiten die openingsuren gaat de slimme ledverlichting uit. “We roepen alle gebruikers op om verantwoordelijk met de site om te gaan. Laat bijvoorbeeld geen afval of peuken achter en zet je fiets in de rekken net naast de parking. Zo dragen we allemaal zorg voor dit mooie project.”

Alle gebruikersregels staan ook nog eens aan de ingang. Een jeugdwerker is aangesteld om de activiteiten van dichtbij op te volgen. Er komen ook camera’s. “Bovenal: de site is een ontmoetingsplaats waar herinneringen worden gemaakt. Het is onze hoop dat het een bron van vreugde, gezondheid en inspiratie is voor alle bezoekers”, besluit Defreyne.