Recreatiebad van zwembad in Oostende deze maand drie woensdagen en vrijdagen gesloten door personeelstekort

Omwille van een personeelstekort blijft het recreatiebad van Zwembad Brigitte Becue gesloten op woensdag 7, 14 en 21 juni en vrijdag 9, 16 en 23 juni 2023. De dagen werden gekozen in functie van de bezoekersdata.

Stad Oostende besliste om het recreatiebad van Zwembad Brigitte Becue te sluiten op woensdagen en vrijdagen van 7 tot en met 23 juni 2023. De sluiting is noodzakelijk omwille van een personeelstekort.

Deze beslissing is gebaseerd op bezoekersdata. Op woensdagen en vrijdagen blijken er veel minder bezoekers te zijn.

De reden is een personeelsgebrek en dus veiligheid. Door de sluiting van het recreatiebad kunnen voldoende redders in het sportbad waken over de veiligheid van de zwemmers. Door het recreatiebad te sluiten op de dagen van het geringste gebruik verlichten we ook de werkdruk op het personeel en bieden we terug genoeg ruimte voor de uitvoering van andere essentiële taken.

Voor het sportgedeelte met instructie- en wedstrijdbad zijn geen wijzigingen in de openingstijden. Ook horecazaak Barkedeine blijft geopend.

Het beroep Redder is al langer een knelpuntberoep. Er is een permanente nood aan redders in de zwembaden. Bij Stad Oostende loopt een permanente vacature.