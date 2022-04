Recreatiebad de Alk in Wingene krijgt nieuwe automatische toegangspoorten

Vanaf maandag 2 mei zullen de volautomatische toegangspoorten in recreatiebad de Alk in Wingene in werking treden. Voortaan kan men tickets online bestellen of ter plaatste aan de ticketkiosk aankopen.

Met dit nieuwe toegangssysteem breidt men de dienstverlening uit en zet volop in op digitalisering. “Via de nieuwe webshop onder alk.wingene.be kan je voortaan tickets van thuis uit bestellen”, verduidelijkt schepen van Sport Jens Danneels.

“Het e-ticket dat je via mail ontvangt, kan je meteen scannen aan de toegangspoort. Ook de nieuwe ticketkiosk is makkelijk in gebruik en werkt enkel met de bankkaart. Op die manier evolueren we mee met de tijd waar men steeds minder vaak cash geld op zak heeft.”

“Het voordeel om inwoner te zijn van Wingene is dat iedere inwoner een korting van 30 % ontvangt. Hiervoor dient men de identiteitskaart mee te brengen en ook online verkrijg je de korting als men inlogt via Mijn Burgerprofiel.

Meerbeurtenkaarten inruilen

Oude meerbeurten- en leskaarten zullen niet meer compatibel zijn met het nieuwe toegangssysteem. Vanaf maandag 2 mei kan men oude kaarten inruilen aan de vroegere kassa van de Alk. De medewerkers in de Alk zullen van maandag 2 mei tot en met zondag 15 mei paraat staan voor het inruilen van de oude kaarten.

“Om de overgang vlot te laten verlopen is er tijdens de beginfase telkens iemand aanwezig voor praktische hulp en om het inruilen van oude kaarten”, vult Jens nog aan. Na de verstrekken periode kunnen kaarten ook nog ingeruild worden in het gemeentehuis.

