Zeevonk wint gouden medaille op European Beer Challenge: “Dit overtreft onze stoutste dromen”

Na brons op de World Beer Awards, pakt het bier Zeevonk nu ook goud op de European Beer Challenge. Bedenkers Tom Ameloot (Koksijde) en Nils Desaever (Oostduinkerke) glimmen van trots. “Dit hadden we nooit durven dromen”, klinkt het in koor.

Tom Ameloot en Nils Desaever zijn echte jeugdvrienden en ook nu delen ze vele passies. Zo gaan ze samen skiën, zijn ze fan van Club Brugge en staan ze als hobbykok graag en vaak in de keuken. “Vanuit die interesse borrelde het idee om zelf een bier te ontwikkelen. Want als we koken dan kijken we graag welke drank bij welk gerecht past”, vertelt Tom (34), die uit Koksijde komt en beroepshalve filiaalmanager is bij AS Adventure Veurne en Nieuwpoort. Zijn compagnon Nils (35) is een Oostduinkerkenaar en actief als zelfstandig thuisverpleger.

Toegankelijk biertje

Het was tijdens de coronapandemie dat ze hun eerste brouwsels maakten. “Het duurde wel even tot we het eindresultaat bereikten. Zeevonk is niet zomaar tot stand gekomen. Maar we zijn trots op ons bier. Het is een volmondig, moutig blond bier met een florale toets, dat voor een breed publiek toegankelijk is. Anders gezegd we willen een bier dat 90 procent van de mensen lust en mikken op de doorsnee alsook de professionele bierdrinker.”

“Het alcoholpercentage bedraagt 7,2 procent. Zeevonk – verwijzend naar het bekende natuurfenomeen – is het resultaat van twee jaar testen en het receptuur op punt stellen. We kregen heel wat steun, onder meer van mijn nonkel Rudi Verheyden. Hij is lesgever aan hotelschool Ter Duinen en hij gaf ons, naast enkele tips, de eerste brouwketel cadeau.”

In stroomversnelling

Voor het brouwen werken ze samen met BeerSelect in Gent. “Uiteindelijk gaven vrienden en familie ons de extra duw in de rug om het bier vorig jaar op de markt te brengen. Sindsdien is alles heel snel gegaan. De bedoeling voor 2022 was om 6.000 liter te produceren, het werden er uiteindelijk 40.000. Bijna het zevenvoud dus. Voor dit jaar zal dat aantal nog overtroffen worden.”

Intussen zijn er ook vaten, flessen van 75 centiliter en glazen beschikbaar. “We zitten elke week minstens een voormiddag samen om alles te bespreken. Gelukkig kunnen we voor leveringen rekenen op de brouwers. Intussen komen er veel aanvragen binnen van verdeelpunten om het bier te mogen verdelen. We zitten op dit moment voornamelijk in West-Vlaanderen, maar ook buiten de provinciegrenzen kan je het bier al vinden. Bovendien kan je ook steeds terecht op onze webshop.”

Internationaal gesmaakt

Het succes van Zeevonk is ook de internationale awards niet ontgaan. Vorige zomer was er al brons op de World Beer Awards. Nu was het de beurt aan de European Beer Challenge. ‘The most important beer competition judged by beer buyers.’ Dat is de leuze van deze biercompetitie. Op de European Beer Challenge in Londen jureert een groep vakmensen jaarlijks bieren van over de hele wereld.”

“Invloedrijke namen op de verkoop- en afnamemarkt, zoals Sipp en The City Pub Group, proeven blindelings alle inzendingen en quoteren telkens op uitzicht, smaakprofiel, aroma en structuur. Alle punten samen bepalen een eindscore en de winnaars. Zeevonk werd door de vakjury warm onthaald, met een gouden medaille als resultaat. Wij volgden de uitreiking online mee. Deze erkenning bewijst dat ons product op punt staat en geeft ons uiteraard een extra boost.”

Goede doelen

Een deel van de opbrengsten van Zeevonk schenkt het duo aan duurzame goede doelen. “We investeren onder meer in afvalcontainers en werken samen met de Propere Strand Lopers Oostende. Dit vrijwilligersnetwerk houdt de Belgische stranden proper met zwerfvuilopruimacties. Als jongens van de zee ondersteunen wij die organisatie dan ook met veel plezier door een deel van onze omzet te schenken.”

De toekomst ziet er rooskleurig uit voor Tom en Nils, dus peilen we graag nog even naar de toekomstplannen. Een tweede bier bijvoorbeeld? “Dat staat in de steigers, maar vermoedelijk zullen we daar pas in het najaar over communiceren. Het wordt met het betere weer in aantocht nog een heel drukke zomer. Bovendien willen we alles stap voor stap doen en mikken we om volgend jaar meer over de landsgrenzen te gaan. We denken in eerste instantie aan de Nederlandse afzetmarkt”, besluit Tom Ameloot.