Yvan en Annemie weer op post in de Krekelmotestraat in Izegem: “Zelfde oliebollen, maar in een ander kraam”

Yvan Hogie en Annemie Stockman zijn voor het vierde jaar op rij op post in de Krekelmotestraat met hun oliebollenkraam.

“Maar dit keer hebben we een ander kraam op de kop getikt. Maar wat we verkopen blijft hetzelfde: oliebollen, appelbeignets, wafels, suikerspinnen,… En nog altijd volgens het vertrouwde recept van de oliebollen, waar we de vorige jaren heel wat mensen lieten van smullen.” Het kraam is open woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14.30 uur tot 19.30 uur. Op vrijdag gaan de luiken een uurtje later open, maar dan krijg je bij elke bestelling twee oliebollen extra. Er zijn ook warme en gekoelde dranken te koop.