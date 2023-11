Slagerij Koen & Veerle serveert met eindejaar lekkers voor 5.000 mondjes; ook kinderen helpen al volop mee in deze familiezaak

Op de Zilverberg is Slagerij Koen & Veerle al sinds 2000 een vaste waarde. Met de eindejaarsfeesten in aantocht schakelen ze nog een tandje bij. “In totaal bereiden we voor zeker 5.000 mensen een lekkere maaltijd met eindejaar”, zeggen Koen en Veerle, die ook al de hulp krijgen van hun kinderen.

Koen Foulon (46) en Veerle Debussche (44) groeiden respectievelijk op in een landbouwersgezin in Beitem en Rumbeke. Op de Zilverberg startten ze in 2000 hun zaak. “Op de hoek hier (aan de Sint-Henricuskerk, red.) stopte een slager, het pand ernaast stond leeg en wij bouwden dat om tot een slagerij. In 2015 breidden we al een eerste keer uit, in 2021 konden we ook de bakkerij hiernaast – dat ondertussen in het pand van de vroegere slagerij was gekomen – innemen.”

“Het is nu nog te vroeg om te zeggen dat de opvolging al verzekerd is, maar de kinderen helpen hier wel al vaak”

Drie bakkers passeerden daar de revue, de laatste was Wivine. De zus van Veerle heeft nu haar zaak aan de kerk in Oekene. “Dat hoekpand hebben we vooral ingenomen om ons atelier te kunnen uitbreiden, maar aan de voorkant hebben we dat geïntegreerd in de winkel. Sinds onze laatste uitbreiding hebben we een nog groter assortiment, met nu onder meer ook brood en belegde broodjes, maar ook groenten. Je kunt hier dus op één plaats alles vinden om een maaltijd te bereiden.”

Maar bij Koen & Veerle worden ook veel bereide gerechten verkocht en met de eindejaarsperiode is dat niet anders. “We moeten je niet vertellen dat we dan korte nachtjes beleven. Normaal werken we met ons team van tien medewerkers, wijzelf incluis. In die periode komen daar nog jobstudenten en flexi’s bij. Want het is dan uiteraard alle hens aan denk. De twee feestweekends samen, bereiden we voor ruim 5.000 mensen iets lekkers.”

Uiteraard zijn er de vaste waarden als fondue, gourmet en teppanyaki. “Die formules doen het nog altijd uitstekend, maar het is vooral ook teppanyaki die in opmars is, omdat daar ook wat vis bij hoort.” Ieder jaar wordt de folder vernieuwd. “Dit jaar zitten er heel wat nieuwe hapjes bij, dit jaar bijvoorbeeld voorzien we ook een stoofpotje van wild. We bieden ook volledige menu’s tot en met de dessert aan.”

Oudejaar vieren met vrienden

Er wordt ook nog effectief een folder gedrukt, maar alles is ook op de website te consulteren. “En online bestellen wordt ook aangeraden, je kunt op die manier ook meteen betalen en je krijgt meteen een bevestiging van je bestelling.”

Het is ook in die dagen dat Koen en Veerle aan den lijve ondervinden dat hun cliënteel uiteraard bestaat uit heel wat mensen die in de omgeving wonen, maar ook heel wat passanten. “Mensen die hier in de buurt werken, maar wat verderop wonen, kennen we natuurlijk al van in onze winkel. Maar als ze met eindejaar een bestelling plaatsen en je zo hun adres ziet, weet je meteen dat ze eigenlijk toch wat verder wonen. Bovendien hebben we door de mond-aan-mondreclame ook met eindejaar klanten die we door het jaar heen wat minder zien.”

Met eindejaar wordt de toch al uit de kluiten gewassen winkel uitgebreid met koelwagens die naast de zaak staan geparkeerd en waar de bestellingen kunnen afgehaald worden. “Op kerstavond blijven we thuis, dat staat nog in het teken van werken. Op oudejaar kunnen we wel vieren met vrienden, maar begin januari knijpen we er dan enkele dagen tussenuit. Om er dan weer te staan voor het nieuwe jaar.”

Koen en Veerle zijn ook de ouders van Febe (18) die bedrijfsmanagement studeert, Siebe (17) die de beenhouwersschool in Ter Groene Poorte in Brugge volgt en Silke (13) die kokschool loopt in Ter Duinen. “Of de opvolging verzekerd is? Ze helpen hier al vaak, maar we zien wel wat ze later willen doen. Daarvoor is het nu nog te vroeg.”