Geert Algoet laat zijn inspiratie de vrije loop in zijn ijscreaties voor eindejaar: “Wij leven van de feestdagen”

Met de feestdagen in het verschiet laat Geert Algoet weer al zijn creativiteit de vrije loop. Een topper in het aanbod blijft de kerststronk, die in een groot deel van de bestellingen opduikt bij IJscreaties Algoet. Maar ook in de rest van het assortiment vind je het kerstthema terug: van een slede tot een iglo.

Geert Cloet – die op sinterklaasdag zijn 56ste verjaardag viert – groeide op in de Sint-Eloois-Winkelsestraat, waar hij nu zijn zaak heeft met achterliggend zaaltje Authentic. “Mijn ouders hadden hier een melkbedrijf en runden een zuivelhandel. Zelf heb ik daar dus één segmentje uit getrokken en ben ik begonnen met de ijscreaties. Daarvoor heb ik verschillende opleidingen gevolgd en buitenlandse stages gedaan. In 1989 ben ik hier van start gegaan. Onze zaal Authentic is erbij gekomen in 2006.”

In de 33 jaar waarin Geert de meest indrukwekkende ijscreaties uit zijn koker tovert is zijn job wel veranderd. “De vraag is anders geworden. Nu gaat men meer naar dessertbuffetten toe, waarvan ijstaarten een onderdeel zijn. Maar het blijft nog altijd een topper om je feest mee af te sluiten. En dat kan met het nodige vuurwerk en spetters.”

De horeca is een belangrijke klant van Geert. “Van communies tot huwelijken, we leveren vaak aan de horecazaken. Maar naar het eindejaar toe zien we dat de particulieren onze grootste klanten zijn. Dat ook al omdat bepaalde horecazaken gesloten blijven. En in die eindejaarsperiode is de kerstbuche nog altijd een topper. Veel mensen blijven ook bij de traditionele smaken als vanille, praliné of chocolade… Maar we hebben ondertussen een groot assortiment aan nieuwe smaken. We werken ook met krokante vullingslaagjes met noten of caramel in de ijstaart, wat voor smaakvariatie zorgt.”

Zaal Authentic

Geert runt de zaak met zijn vrouw Isabel Vanhollebeke, die ook nog zelfstandig thuisverpleegkundige is. “In de eindejaarsperiode neemt zij vakantie om de klanten te helpen bij hun keuze voor het ideale ijsdessert. Het is zo dat wij eigenlijk leven van de feestdagen. Niet enkel met eindejaar, maar ook pakweg communies, jubilea, verjaardagen… In de tussenperiodes is het wat kalmer.”

Inspiratie vindt Geert onder meer op beurzen in Italië, het land van de gelato. “Ik test natuurlijk veel uit. Zo hebben we nu de ‘macarons de Paris’ die een nieuwe trend zijn. En ook met de smaken kunnen we eindeloos variëren.”

Ook het zaaltje dat Geert en Isabel achter hun woning in de Sint-Eloois-Winkelsestraat hebben, wordt zeer frequent gebruikt. “De mensen mogen hun eigen traiteur aanspreken, maar voor de desserts moeten ze uiteraard niet ver lopen.”

Het koppel heeft twee kinderen die ondertussen het huis uit zijn. Michiel (27) is arts en doctoreert als hartchirurg, Célèstine (23) is afgestudeerd als ingenieur en is actief in process engineering bij Agristo in Ooigem.

Het assortiment van Geert vind je op ijscreaties.be, vanaf 3 december is het eindejaarsaanbod te zien in de shop in de St.-Eloois-Winkelsestraat 34 C in Oekene.