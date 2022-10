Een maand veganistisch eten, hoe doe je dat? Drie gouden tips van onze journalist

Met ‘World Vegan Day’ op maandag 1 november start ‘Try Vegan’, een campagne om mensen aan te zetten vaker plantaardig te eten. De uitdaging? Een maand lang veganistisch eten. Journalist Tim Vansteelandt, zelf veganist, geeft je drie tips.

Vegan, wat is dat? Mensen die ervoor kiezen om veganistisch te eten, nuttigen geen dierlijke producten. Dus: geen vlees of vis, maar ook geen melk en eieren. Veel veganisten gaan verder en mijden ook kleding, wasproducten en andere dagdagelijkse benodigdheden die dierlijke producten bevatten of getest worden op dieren. Vegan word je in de eerste plaats voor de dieren, maar ook voor de gezondheid en het klimaat. Bekende veganisten zijn Bryan Adams, Joaquin Phoenix, Mike Tyson, Lewis Hamilton en Ariana Grande.





De hele maand november loopt Try Vegan, een initiatief van de Belgische veganismevereniging BE Vegan. Bedoeling is dat deelnemers een hele maand veganistisch eten. Maar hoe begin je daar aan?



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

1. Vervang je gewone maaltijden niet zomaar door het vegan alternatief

Het is een fout die ik als startende vegan ook maakte: je vertrouwde lapje vlees één op één vervangen door het vegan alternatief. Aardappelen met appelmoes en worst worden zo aardappelen met appelmoes en een vegan worst, bijvoorbeeld van het erg populaire merk Beyond. En dat kan tegenvallen, want die vegan worst is niet noodzakelijk even sappig als die van varkensvlees. Zeker wie elke dag vlees eet, kan ontgoocheld zijn in het plantaardige alternatief.

Kook creatiever en gevarieerder. Bereid eens een Thaise curry of een vegan lasagne in plaats van een groentenburger met puree. Toch liever typische Vlaamse kost? De stoverij én de ‘vol au veggie’ van Eva vzw zijn aanraders! Andere heerlijke recepten vind je bij Bosh, Max La Manna en op de app van de Brugse Ellen Charlotte Marie.

2. Wees voorbereid

Voorbereiding is alles. Denk er bijvoorbeeld aan dat je op het werk wellicht geen vegan snack zult vinden en neem zelf iets mee. Dat kan een stuk fruit of een Alpro-yoghurtje zijn, maar ook Oreo-koekjes zijn bijvoorbeeld vegan.

Zorg ook dat je voldoende basisproducten in huis hebt. Denk aan kikkererwten (je kan er zelfs chocomousse mee maken!), linzen en bonen, maar ook tomatenblokjes in blik. In de meeste supermarkten vind je ondertussen een behoorlijk aanbod aan vegan producten, zoals melk-, vlees- en kaasvervangers. Uitblinker op dat vlak is Albert Heijn. Daar vind je een hoop producten, die goed aangeduid zijn en meestal ook heel betaalbaar.

Niet onbelangrijk: wie wil experimenteren met tofu, mag niet vergeten die te marineren. Tofu is van nature behoorlijk smaakloos, maar mits de juiste bereiding heel lekker. Hier vind je enkele tips.

3. Ga ook eens uit eten

Als vegan kan je ondertussen al op heel wat plaatsen in West-Vlaanderen lekker gaan eten. Bekende ketens als Pizza Hut, Otomat, Jilles Beer & Burgers, Bavet en Mister Spaghetti bieden veganistische gerechten aan.

Persoonlijke favorieten zijn Atelier Flori en Blackbird in Brugge en De Kleinkeuken in Kortrijk.