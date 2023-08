Rakkervuur in Rakkersbos Westvleteren sluit zomervakantie af

Op vrijdag 1 september vindt voor de tweede maal het Rakkervuur plaats in het Rakkerbos in Westvleteren.

“Vanaf 18.30 uur wordt het genieten van een gezellig samenzijn. Of het de afsluit van de vakantie is of de inzet van een nieuw schooljaar, laten we in het midden”, zegt Kim Vandenbroucke die tot de kerngroep van het Rakkerbos hoort.

Sint-Sixtusabdij

“Een avond met vuurschalen, drankjes, een worst, marshmallows, nagelblok… Iedereen is welkom op deze avond. Buren, vrienden, kinderen en ouders van het school. We maken er een leuke avond van.”

Het Rakkerbos is een voedselbos gelegen naast de Sint-Sixtusabdij in Vleteren. “Het voedselbos kwam tot stand in het voorjaar van 2021. De broeders van de abdij, die eigenaar zijn van het voormalig hoevetje met bijhorend weiland en boomgaard, wilden er een nieuwe locatie van maken.”

Ze wilden ook geen bos, parking of bebouwing meer. “Na de sloop van het hoevetje werd met de kerngroep en de abdij nagedacht wat er op deze locatie kon komen. Er was al een boomgaard aanwezig. De keuze voor een voedselbos was dan ook niet onlogisch”, vertelt Kim.

“De meeste van de bomen, struiken en vaste planten zijn eetbaar of hebben eetbare vruchten. Ieder jaar proberen we weer iets nieuws aan te planten of een extra project toe te voegen. Het voedselbos is toegankelijk na afspraak met de leden van de werkgroep.”

“Er komt ook wat beheer bij kijken die door ons vrijwillig wordt gedaan. Op geregelde tijdstippen komen we eens samen om dit beheer uit te voeren. Iedereen die zich geroepen voelt om mee te helpen kan contact met ons opnemen.”

Doe-ontdek-proef bos

Het Rakkerbos wordt voornamelijk gebruikt door de kinderen van de naastgelegen school de Akker. Er werden ook al snoeicursussen voor fruitbomen gegeven, het evenement Vurig Vleteren passeerde de revue. Ook werden er workshops gegeven rond water, vuur en aarde.

“In de toekomst willen we verder bouwen aan een Rakkerbos dat uitgroeit tot een doe-ontdek-proef bos.”