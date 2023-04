Racen tussen de bedrijfsgebouwen: pop-up karting palmt Oostrozebeke in

Wil je je even Max Verstappen in pocketversie wanen, dan ben je begin mei aan het juiste adres bij de pop-up karting langs de Wantestraat in Oostrozebeke. De BRT Racing Friends poten er een weekend lang een kartingparadijs neer waar je zelfs tot vier uur aan één stuk rondjes kan racen.

Op de bedrijvenzone langs de Wantestraat zal een pop-up karting op zaterdag 6 en zondag 7 mei voor het nodige motorengeronk zorgen. Het initiatief gaat uit van de BRT Racing Friends, een vriendengroep die een drietal jaar geleden het Bockor Racing Team in het leven riep en met een zestal snelheidsmotoren op gezette tijden naar racecircuits trekt.

“Tijdens de coronacrisis hebben we onze passie gebundeld in een club”, legt Koen Uyttenhove (41) uit. Om wat geld in het laatje te krijgen, organiseren ze nu een allereerste kartingevent. “Daarvoor hebben we met Grondwerken Debackere, Vlaggen Waelkens en Perfecta drie partners gevonden die hun bedrijventerreinen met plezier een weekend lang openstellen.”

Veel beleving

BRT Racing Friends gaat voor de organisatie in zee met Kart Events Belgium. “Zij tekenen een parcours van exact zevenhonderd meter uit”, gaat Koen verder, geruggensteund door Bjorn Debackere (40), zaakvoerder van Grondwerken Debackere.

“Ons gelegenheidscircuit slingert zich langs de gebouwen van de drie bedrijven en duikt zelfs even ín een loods van Bjorn. Kart Events Belgium zorgt voor een op en top veilige opstelling en voorziet ook de karts, helmen en overalls. Zij staan eveneens in voor de praktische kant van het verhaal: de tijdsopname, de opeenvolging van de wedstrijden.”

“Langs het parcours zullen we kranen en andere grondwerktuigen plaatsen en met zeecontainers willen we tunnels maken waar de racepiloten doorheen kunnen zoeven”

De BRT Racing Friends zorgen voor flink wat beleving. “Langs het parcours zullen we kranen en andere grondwerktuigen plaatsen en met zeecontainers willen we tunnels maken waar de racepiloten doorheen kunnen zoeven. En we voorzien ook een fanzone met een bar en snacks. We willen er een groot feest van maken.”

Het parcours loopt ook een klein stukje via de Wantestraat, maar die hoeft niet afgesloten te worden. “De bedrijven en woningen zullen ten allen tijde bereikbaar zijn”, beklemtonen Bjorn en Koen. “We zorgen voor een veilige doorgang.”

Van jong tot oud

De pop-up karting mikt op alle leeftijden. “Van jong tot oud: iedereen kan deelnemen. De enige voorwaarde is dat je een totale beenlengte van 102 centimeter hebt om de kart op een goeie manier te kunnen besturen.”

Straks kan je voor een sessie van twaalf minuten achter het kartstuur kruipen, maar het kan ook een pak ambitieuzer. “We organiseren ook een mini grand prix en zogenaamde endurance races van twee en zelfs vier uur. Die kan je uiteraard in teamverband afwerken.”

De opbrengst gaat integraal naar de werking van het Bockor Racing Team. “Om onze motoren te onderhouden, nieuwe banden en brandstof te kopen… We zijn trouwens van plan om hier een jaarlijks evenement van te maken. Per race kunnen 25 mensen deelnemen en de interesse is nu al groot.”

De prijzen variëren van 20 euro voor een race van twaalf minuten tot 540 euro voor de endurance van vier uur.

Alle info, prijzen en inschrijven via deze link