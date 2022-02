Raad van Elf d’Euzdre Veuze pakt uit met mooi carnavalsweekend

Dit weekend is Maldegem helemaal in de ban van carnaval. De carnavalsvereniging Raad van Elf trekt alle registers open om er een topevenement van te maken.

Onlangs overhandigde burgemeester Koenraad De Ceuninck (CD&V) de sleutel van het gemeentehuis aan Prins Andreas I, die samen met Prinses Nele I en Adjudant Lindert nog tot zondagavond over Maldegem regeert. Tijdens de machtsoverdracht hadden de carnavalisten van de Raad van Elf d’Euzdre Veuze goed nieuws.

Ze kregen groen licht om na de avondstoet op zondagavond van 20 tot 2 uur in een tent in het Sint-Annapark een carnavalsfuif te organiseren met alles erop en eraan. Net als aan de toegangspunten voor de avondstoet moeten fuivers er een Covid Safe Ticket, een herstelcertificaat of een recente PCR-test of RAT-test kunnen voorleggen.

Tijdens de machtsoverdracht schonk de Raad van Elf de politici en sympathisanten ook een originele ‘Jubileummedaille’, want dit jaar viert Maldegem vijf keer elf jaar carnaval.

Programma

Tijdens het carnavalsweekend staat er heel wat te gebeuren: op vrijdag 25 februari organiseren tal van scholen carnavalsactiviteiten en om 16 uur staat die dag op de schaatsbaan Carnaval on Ice op het programma.

Op zaterdag 26 februari trekt de Raad van Elf vanaf 19.30 uur met zijn gevolg op kroegentocht. De carnavalisten worden daarbij begeleid door de vrolijke partyband ‘De Toâpe Geraapte’.

Maar het hoogtepunt van Carnaval Maldegem is natuurlijk de stoet, die dit jaar uitgaat op zondag 27 februari om 17 uur. “Na hun CST-check krijgen bezoekers een armbandje, bij het binnengaan van de horecazaken hoeven ze dan niet telkens opnieuw gescand te worden. Aangenaam voor de feestvierders én de cafébazen”, besluit voorzitter Kris Wille enthousiast. (MIWI)