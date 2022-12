Quinten tovert huis van ouders in Koekelare om tot kerstpaleis

Mensen die rond de kerstperiode hun huis en tuin versieren met lichtjes, kerstbomen, en zoveel meer: het is een jaarlijks fenomeen. Ook Zande, de kleinste deelgemeente van Koekelare, heeft zijn kerstfanaat: Quinten Maene. Ieder jaar tovert hij het huis en de tuin van zijn ouders om tot kerstpaleis. “Ik ben een kerstfreak. Zo zot als een achterdeur.”

Hoge energieprijzen of niet, het huis van Birger Maene en Manuela Bogaert, in de Zandestraat 24 in Koekelare, staat door toedoen van zoon Quinten (22) te schitteren.

Geïnspireerd door oma

“Iedereen van de familie – opa, mijn ouders, en mijn broers en zussen Kyanni, Kathiri, Ayden, Ilouna en Alanni – vindt de kerstsfeer leuk, maar niemand is zo zot als ik om al maanden van tevoren plannen te maken en bezig te zijn met hoe ons huis in de kerstperiode zal schitteren”, zegt Quinten lachend.

“Dat de energieprijzen de pan uit swingen en de energiefactuur zal oplopen, deert me niet. Ik heb dit jaar geen kerstverlichting op het dak geïnstalleerd, en dat scheelt een pak.”

“Die voorliefde voor de kerstsfeer en alles wat erbij komt kijken, heb ik meegekregen van mijn oma, Marie-Rose Schoonvaere. Zij genoot met volle teugen van de kersttijd en alles wat errond draait”, zegt Quinten. “Oma klom wel niet op het dak om kerstlichtjes te installeren, maar binnen in huis was het met kerst altijd sfeervol ingericht. Van haar heb ik die passie. Ik ben echt een kerstfreak, zo zot als een achterdeur.”

Sneeuwkanon

Voor Quinten mag het het hele jaar door kerst zijn. “Hij is soms echt niet in toom te houden”, zegt vader Birger. “Al in de zomer is hij bezig met plannen maken, controleert hij alle lampjes (Quinten schat zo’n 150.000, red.), en maakt en herstelt hij allerlei attributen.”

“Neen, kerst en alles wat erbij komt kijken, dat gaan ze niet van mij afpakken”, bevestigt Quinten. “Ik heb zelfs een eigen sneeuwkanon. Want ook al weigert de natuur al jaren het te laten sneeuwen in de kerstperiode, in de tuin staan een sneeuwman en kerstman, en die moeten op een wit sneeuwtapijt staan. Daarvoor zorg ik dus, met mijn sneeuwkanon.”

Ambitie

Twee jaar geleden won Quinten met zijn realisatie bij de regionale tv-zender Focus de prijs voor de mooiste kerstsfeer van de streek.

“Het is sterker dan mezelf. Kerst heeft iets bijzonders, en hieruit haal ik een heel jaar voldoening en plezier. Ik wil ook dat het elk jaar mooier wordt. Ik wil de titel van grootste kerstversiering van West-Vlaanderen!” (EV)