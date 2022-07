Qualicanes steekt opnieuw de grens over met nieuwe fietstocht

Organisator Geert Gombeir van het grensoverschrijdend project Qualicanes in Poperinge kijkt uit naar een nieuwe fietstocht. “Na onze geslaagde eerste fietstocht in 2021 gaan we opnieuw de streek rond de grens verkennen op zondag 17 juli. Dit keer combineren we ondernemen en cultuur”, zegt hij.

Om de streek rond Callecanes in beeld te brengen, is er een tocht opgemaakt die zowel start aan de Toeristische Dienst in Poperinge (Grote Markt) als aan het Musée de la Vie Transfrontalière in Godewaersvelde (98 Rue de Callicanes) waar de mensen van respectievelijk Toerisme Poperinge en van de gemeente Godewaersvelde je met open armen zullen ontvangen.

Gratis lekkers

Langs de bloeiende hopvelden bereik je het prachtige domein De Lovie waar je meer dan welkom bent in de zomerbar die dit jaar samen met ‘Goeste’ uit Poperinge wordt uitgebaat. Daarna rij je naar het mooie Sint-Jan-ter-Biezen, waar men halt houdt aan ‘In de Ster’. Op de Markt van Watou krijg je gratis streeklekkers. Een ijsje bij de pop-up van Au Nouveau St.-Eloi en een proevertje bij de stand van Slagerij Leuridan. Gezwind rijden we verder op de grens waar we in Au Nouveau St.-Eloi genietend verpozen onder een stralende zon.

Op Callecanes zelf is er een unieke tentoonstelling met ‘grens’-foto’s van Michael Depestele. Die startte al vorig jaar, maar alle foto’s blijven tot de gebouwen uiteindelijk verdwijnen. Symboliek in het kwadraat! Beeldend kunstenaar Sven Verhaeghe werkt zijn monumentaal land-art stuk verder af. Er wacht je trouwens ook nog een leuke verrassing ter plaatse. De gebouwen verdwijnen na de zomer… en wie weet word je er een laatste blik gegund op hun unieke historiek.

“Geniet van volksspelen en streekbieren uit beide kanten van de grens in een uniek kader”

“Daarna rijden we richting Godewaersvelde. Daar kom je aan bij een museum dat gewijd is aan het leven op de grens. Zeker een bezoekje waard om daarna te genieten op het terras van Calibou & Co van diverse animaties. We gaan verder naar Boeschepe tot bij La Maison Commune, achter de kerk, die ook hun echte Frans-Vlaamse frietjes in een heus ‘Fritkot’ presenteren”, gaat Geert verder.

“Vooraleer we terug in Poperinge belanden, stoppen we nog even bij Lut van Het Mysterie. Volksspelen en streekbieren van beide kanten van de grens in een uniek kader.”

Onderweg komt muziek je overal tegemoet: Marino Punk, J&D band, Alique, Die Fröhliche Trappisten, Datswingdt, Stijn Oyaert, en Jana.

Grensoverschrijdend project

Organisator Geert Gombeir: “Cultuur en ondernemen bestaan in vele vormen en dat hebben we met dit grensoverschrijdend project willen tonen. En wie weet biedt dit verhaal een stukje inspiratie om Callecanes in de toekomst te laten uitgroeien tot een bruisend verhaal op het kruispunt van ondernemen, toerisme, taal en cultuur?”