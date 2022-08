PVDA voert actie aan openluchtzwembad Abdijkaai

Woensdagavond voerde PVDA Kortrijk actie aan het openluchtzwembad aan de Abdijkaai in Kortrijk. De Partij van de Arbeid wil dat het zwembad langer open blijft: volledige dagen van begin mei tot midden september.

Woensdagnamiddag was de laatste dag dit jaar dat het zwembad open was. Jammer volgens PVDA. “Kunnen gaan zwemmen doet deugd bij warm weer. Het prachtig zwembad is ook een belangrijke ontmoetingsplek voor jong en oud, waar mensen kunnen samenkomen en even stoom aflaten”, zegt woordvoerster Natalie Eggermont, die ook vindt dat er grote nood is aan betaalbare plaatsen om te zwemmen in Kortrijk.

“Bij Lago Weide betaalt een gezin met twee kinderen maar liefst 47,6 euro voor een zwembeurt. Uit een snelle bevraging op sociale media blijkt dat Kortrijkzanen door de hoge prijzen gaan zwemmen in Wevelgem, de Gavers of zelfs in Moeskroen. Dat is toch jammer voor een stad die in 2018 nog Europese sportstad was.”

Volgens PVDA is het dubbel pijnlijk dat het zwembad Lago Abdijkaai zo weinig open is. “Door de belangrijke subsidies van Stad Kortrijk en de forse prijsstijgingen die dit jaar werden doorgevoerd. Een 50-beurtenkaart ging van 107 euro naar 175 euro, dat is een stijging van 63 procent. Ondanks al die extra inkomsten blijven de openingsuren zeer beperkt. Wij vragen dat het zwembad weer opengaat van begin mei tot half september, en volledige dagen zoals vroeger”, besluit Natalie.