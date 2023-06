Proximus Pop-Up Arena strijkt opnieuw neer in Middelkerke: op naar de 50.000 bezoekers

Vanaf zaterdag 8 juli gooit de Proximus Pop-Up Arena opnieuw de deuren open in Middelkerke. Alex Agnew, #LikeMe, K3 Live, Niels Destadsbader, Natalia, André Hazes en Regi zijn slechts enkele namen die deze zomer het mooie weer maken aan onze kust.

De Proximus Pop-Up Arena is een initiatief van de Belgische zaalexploitant be•at, die onder meer ook het Sportpaleis en Vorst Nationaal uitbaat en bevindt zich aan de Westendelaan 92. De Arena dankt zijn succes aan de combinatie van een zomers festivalgevoel, het comfort van een concertzaal en een fijne reeks topartiesten. Stand-upcomedian Alex Agnew krijgt de honneurs om op zaterdag 8 juli de arena te openen. Afsluiten doet Bart Peeters op 26 augustus.

Voor de derde zomer op rij, het laatste jaar van het contract met de gemeente Middelkerke, worden in de Proximus Pop-Up Arena opnieuw duizenden bezoekers verwacht. “Je voelt aan alles dat we een topzomer in het vooruitzicht hebben, en we zijn blij daar met onze arena deel van te kunnen uitmaken”, zegt Jan Van Esbroeck, CEO bij zaalexploitant be•at. “We hadden bij de start in 2021 nooit durven dromen dat dit nieuwe zaalconcept zo’n positieve impact zou hebben.”

“Wie een oud gsm-toestel inlevert, krijgt een drankvoucher voor twee standaardconsumpties of een waardebon van tien euro”

Burgemeester Jean-Marie Dedecker krijgt extra zomerkriebels als hij de constructie van de Proximus Pop-Up Arena ziet verschijnen. “Het is zoals het plaatsen van de ‘kabientjes’ of de kleurrijke windschermen op ’t strand. Als ik dat zie, weet ik dat de zomer in aantocht is. Dankzij de Proximus Pop-Up Arena krijgt die agenda een extra meerwaarde. Muziekliefhebbers kunnen in alle comfort een fantastisch concert bijwonen. Of het nu na hun werkdag is, of na een dagje zonnebaden op ons strand, een concert in de Proximus Pop-Up Arena is de perfecte entertainmentstop aan de Vlaamse kust. Ik ben er zeker van dat we vlotjes de kaap van 50.000 bezoekers gaan overtreffen.”

De arena meet 50 op 60 meter en heeft een zaalcapaciteit van 3.800 mensen voor zittende optredens. In een staande opstelling zijn er 2.500 staanplaatsen en 2.500 zitplaatsen, goed voor 5.000 toeschouwers in totaal.

Unieke AR-ervaring

Ook Dirk Lybaert, Corporate Affairs Lead en Secretaris-generaal bij Proximus, kijkt uit naar de start van de zomervakantie. “We gaan opnieuw een mooie muzikale zomer tegemoet want voor het derde jaar op rij kunnen we hier in de beste omstandigheden onvergetelijke momenten aanbieden aan onze klanten”, zegt hij. “We zijn trouwens trots om deze zomer aan de bezoekers een unieke AR-ervaring aan te bieden, zo kunnen ze met hun favoriete artiest op de foto. Voor de musicalfans thuis bieden we exclusief op Pickx+ het concert van ‘One More Night’ aan om te herbekijken.”

“Als maatschappelijk geëngageerd bedrijf willen we bezoekers van de Proximus Pop-Up Arena aanmoedigen een goede daad voor het klimaat te stellen”, zegt Dirk Lybaert. “Wie een oud gsm-toestel inlevert zodat het kan worden gerecycleerd, krijgt een drankvoucher voor twee standaardconsumpties of een waardebon van tien euro om te besteden in een Proximus-shop. Met dit project roepen we iedereen op om deel te nemen aan ons recycling-programma. In 2022 zamelden we ruim 121.000 toestellen in.”