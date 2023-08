Project Wijkprikkels stimuleert ‘Schaken Aan Zee’

Op voorstel van twee geëngageerde Oostendenaars, Kevan Seynaeve en Pieter Vierstraete, biedt de stad Oostende, via het project Wijkprikkels, de mogelijkheid de schaaksport te promoten via vaste schaakborden op zitbanken of picknickbanken op de zeedijk, met zicht op zee. Een set met schaakstukken kan je ontlenen bij Kaap, de Surfclub of de bibliotheek.

Meerdere Oostendenaars dienden vorig jaar leuke voorstellen of Wijkprikkels in voor 2023. Het project ‘Schaken aan Zee’ van Kevan Seynaeve, die samen met John Borny, directeur MPIGO, eerder ook al aan de basis lag van het project ‘Schaken op School’, dat al meer dan tien jaar loopt in de Oostendse basisscholen, heeft groen licht gekregen van de stad. Dinsdagmiddag werd het project voorgesteld.

Schaken is een universele taal, waar contacten via het schaakbord leiden tot wederzijdse waardering en begrip. Door dit project krijgt iedereen de kans om in de verse zeelucht de hersenen te prikkelen bij een partijtje schaak, in een ontspannen en recreatieve sfeer. Chess we can!

Schaken op unieke locatie

Vanaf augustus zijn er tussen De Drie Gapers en de Surfclub negen borden beschikbaar op de zitbanken of picknickbanken op de zeedijk. Ook op de campus van de stedelijke bibliotheek liggen drie borden te wachten op ‘schakers’. Een set schaakstukken kan ontleend worden bij Kaap (Koning Boudewijnpromenade 10, de Surfclub (Koningin Astridlaan 7) of de bibliotheek (Wellingtonstraat 17), binnen de openingsuren.

Om een set schaakstukken, plus spelregels te lenen, volstaan identiteitskaart en telefoonnummer. De spelregels zijn ook te vinden op www.oostende.be/wijkprikkels.