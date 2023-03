Project Groene Slinger zorgt voor extra speelnatuur

Het gemeentebestuur, meisjeschiro ‘t Scamanderke, Stadlandschap ‘t West-Vlaamse Hart en Natuurpunt Groot-Staden plantten vorige zondag meer dan 100 bomen, planten en struiken op de groenzone aan de Reigerstraat en de Pauwstraat in Oostnieuwkerke. Daarmee legden ze de laatste hand aan een nieuw stukje speelnatuur dat kadert in het project Groene Slinger.

“Chiro ‘t Scamanderke nam vorig jaar zijn intrek in zijn nieuwbouw aan het speelplein in de Brabandstraat”, vertelt schepen van duurzaamheid Chris Verhaeghe (Open Vld). “Met de komst van de jeugdbeweging was er ook nood om het terrein rondom het heem avontuurlijker in te richten. We klopten voor het ontwerp van dit toekomstig stukje speelnatuur aan bij Stadlandschap ‘t West-Vlaamse Hart. Die bekostigt samen met de provincie de helft van het project. In 2021 werd een voorontwerp gemaakt dat ook werd voorgelegd aan de Chiroleiding. Begin vorig jaar werd een definitief ontwerp opgemaakt. Eind vorig jaar startten we met de heraanleg van groenzone De Kouter die op een boogscheut van het Chiroheem ligt.”

“Het ontwerp bestaat uit een natuurlijk speellandschap”, legt landschapsconsulent Pieter Blontrock van Stadlandschap ‘t West-Vlaamse Hart uit. “De aanleg nodigt uit om zelf initiatief te nemen en creatief te zijn. Er werd geen gebruik gemaakt van kant-en-klare speeltoestellen, maar vooral van speelnatuur zoals bergen, hellingen, beekjes en wadi’s. Het gaat met andere woorden om een glooiend landschap dat telkens opnieuw een uitdagende basis vormt om op avontuur te gaan. Robuust groen in de vorm van speelbosjes, klimbomen en bloemrijke graslanden delen de ruimte in. Ze moeten aansporen om te spelen en te genieten in en met de natuur. We kozen voor streekeigen planten met een grote variatie aan biotopen en soorten om de biodiversiteit te bewaken. Zo komt er een bloemenweide die kruisbestuivers zoals bijvoorbeeld bijen een handje moet helpen.”

Speelplein

“De speelheuvels en wadi’s werden vorig jaar aangelegd”, pikt schepen Verhaeghe in. “Ondertussen is ook de bloemenweide ingezaaid. De aanplantingen zijn de laatste actie aan dit vernieuwd stukje natuur. De volgende stap is de avontuurlijke inrichting van het speelplein in de Brabandstraat. We zijn daarvoor momenteel bezig met de vergunningen. De realisatie is voor eind dit jaar, begin volgend jaar. Een veilige oversteek met een breed en kleurrijk zebrapad, een wegversmalling en opvallende groeninrichting zal dan de verbinding tussen de twee groenzones maken.” (BCH)