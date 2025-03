Prins Zigy (25) blikt vol trots terug op Heist Carnaval: “Het heeft al mijn verwachtingen ingelost”

De laatste pinten zijn getapt en de laatste carnavalisten kropen in bed: de dolle vierdaagse van Heist Carnaval is vlekkeloos verlopen. Een zonovergoten editie die bij de feestvierders nog lang in het geheugen zal blijven hangen. In het bijzonder bij Prins Zigy (25), die zijn kinderdroom beleefde. “Het was fantastisch. Dankbaarheid overheerst.”

Wie de voorbije dagen Prins Zigy (25) en zijn gevolg tegen het lijf liep op Heist Carnaval kon onmogelijk naast de kamerbrede glimlach van de jongeman kijken. Logisch, als je weet dat Zigy carnaval ademt en er letterlijk mee opgroeide. Prins Carnaval worden was zijn ultieme droom en die beleefde hij de voorbije dagen. Woensdag geniet Zigy nog steeds na.

“Het heeft al mijn verwachtingen ingelost en zelfs overtroffen. Alles wat ik hoopte te beleven gebeurde ook”, glimlacht Zigy. “Eén hoogtepunt noemen is eigenlijk onmogelijk. Het was een opeenstapeling ervan. Maar de twee stoeten en de aanstelling op de eerste dag steken er wel bovenuit. Bij het overhandigen van de sleutel van het stadhuis op zaterdag was iedereen in de feesttent daar aanwezig voor mij. Het was echt fantastisch. In het bijzonder wil ik mijn fantastische gevolg bedanken. Zij zijn door deze zware dagen gegaan met een lach op het gezicht en een ontembare energie. Ze hebben alles gegeven, dag en nacht gefeest en samen gezorgd voor een carnaval om nooit te vergeten. Zonder hun steun, enthousiasme en kameraadschap zou dit allemaal niet mogelijk zijn.”

“Het was een onvergetelijke ervaring”, vervolgt Zigy, die amper in woorden kan omschrijven wat de voorbije dagen voor hem betekenden. “Hier zal ik nog lang van nagenieten. Het moet allemaal nog wat bezinken, als ik eerlijk mag zijn. De sfeer in de cafés en feesttenten was fantastisch en de zon was vier dagen van de partij. Eigenlijk valt er geen fout woord te vertellen.”

Blijft de vraag: hoopt Zigy nú al op een tweede termijn als Prins Carnaval in 2026. “Laat me eerst nog maar wat nagenieten voor ik daar een antwoord op geef”, glimlacht de jongeman. “Ik heb altijd gezegd dat ik jaar per jaar bekijk en daar wijk ik niet van af. Voor de zomer zal ik daar wellicht een beslissing over nemen. Laat me vooral afsluiten met iedereen te bedanken die het mogelijk maakte om de voorbije dagen te mogen en kunnen beleven”, besluit Zigy Lippens met de glimlach. (MM)