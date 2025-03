Prins en Prinses Carnaval gehuldigd

Vorige week werden de kersverse prinsessen, prinsen en jeugdkeizer carnaval ’25 en hun uitgebreide hofhouding ontvangen op het gemeentehuis.

Prinses Tinkerbell (Virgini Welleman), Prins Beertje (Kenzo Lynneel), Jeugdkeizer Maxim Pira en Jeugdprinses Ida Vaes werden er gehuldigd naar aanleiding van hun verkiezing tot prinses, prins en jeugdpaar.

Daarmee zit het carnavalsseizoen in Bredene er allerminst op. Op zaterdag 19 april trekt immers de traditionele carnavalstoet door de Bredense straten. Het Hof der Prinsen staat in voor de organisatie van deze stoet, waaraan dit jaar zo’n 40 groepen deel zullen nemen. De carnavalstoet zal zoals gebruikelijk vertrekken in de Breendonklaan om 14.11 uur. (MM/foto MM)