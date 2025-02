Prins Andy Degryse doet er een jaartje bij

De Gemeentelijke Carnavalsraad Staden organiseerde zijn jaarlijkse prinsenverkiezing. De raad had echter met pech af te rekenen. “De kandidaten voor de titel van prins en prinses carnaval haakten immers net voor de verkiezing af wegens familiale omstandigheden”, vertelt Carnavalsraadvoorzitter Peter Bervoets. “Daarom hebben we Andy Degryse, de regerend prins van vorig jaar gevraagd of hij er nog een jaartje bij wilde doen. Andy stemde daar volmondig mee in.” Voor de titel van jeugdprins en jeugdprinses bood zich telkens één kandidaat aan. Liam Degryse (16) en Luna Degryse (14), respectievelijk zoon en dochter van prins Andy Degryse (42) werden net als vorig jaar tot jeugdprins en jeugdprinses verkozen. (BCH/foto BCH)