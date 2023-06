PreCongé pakt uit met vaste waarden en nieuwe Onder Vuur-escaperoom: “Zomer ideaal inzetten”

Als voorbereiding op de drukke zomerperiode riep het stadsbestuur enkele jaren geleden PreCongé in het leven met het foodtruckfestival Lions Boulevard. Vorig jaar werd het concept uitgebreid naar twee weken boordevol evenementen. Dit jaar kan je van 16 tot en met 25 juni tien dagen lang genieten van de Zomershopping, Elegantietocht, Waregem Kinderstad en veel meer.

“Zo net voor de zomervakantie begint, bundelen we ook dit jaar een resem fijne events onder de noemer PreCongé”, vertelt schepen van Feestelijkheden Pietro Iacopucci (CD&V). “De activiteiten tussen 16 en 25 juni zijn heel uiteenlopend en vormen de ideale gelegenheid om het verlof in te zetten met vrienden en familie.”

PreCongé trapt af met drie dagen Zomershopping in de centrumstraten en Het Pand op 16, 17 en 18 juni. Op zondag 18 juni kan je ook authentieke paardenkoetsen bewonderen en kinderen trakteren op een ponyrit tijdens de elfde Elegantietocht. In de week die volgt staan er verschillende drafrennen en andere hippische wedstrijden gepland op de Gaverbeekhippodroom en bij Sport Vlaanderen.

Dansen en ravotten

Tijdens het tweede weekend vindt in het Regenboogpark het gezellige belevings- en foodtruckfestival Lions Boulevard plaats. Nieuwe stijlen ontdekken tijdens Dansen in Culturen kan op zaterdag 24 juni. Dat weekend kan je ook lokale creaties bewonderen tijdens de Home Made Markt, of ravotten tijdens Waregem Kinderstad.

Nieuw dit jaar is de escapegame Onder Vuur, gebaseerd op de gelijknamige tv-reeks. In de twee mobiele trucks ‘Commandocentrum’ en ‘Brandend Huis’ waan je je net als brandweerkapitein Orlando Foncke. “Elke kamer heeft een eigen verhaal. Het ene spel neemt je mee door een huis dat in lichterlaaie staat, terwijl het tweede spel je deel laat uitmaken van het commandocentrum om een brand te blussen”, vertelt medebedenker Ilse Bohé uit Hooglede.

50 procent korting

“De kamers kunnen afzonderlijk gespeeld worden, maar je kunt ze ook samen boeken.” Beide spellen duren 25 tot 45 minuten en kunnen door twee tot vier spelers gespeeld worden. Stad Waregem biedt vijftig procent korting waardoor een spel slechts dertig euro kost. Wie al een tijdstip op 23, 24 of 25 juni wil reserveren, kan dat via www.ondervuurescaperoom.be.