Porsches palmen op maandag1 mei de Grote Markt van Ieper weer in

Wie navraag doet bij autoliefhebbers wat hun ultieme droomwagen is, dan zal het merk Porsche regelmatig vallen. Wie zelf niet over dergelijk model beschikt, kan op maandag 1 mei terecht op de Ieperse Grote Markt. Daar start immers een rondrit voor Porsches van allerhande modellen van het merk, van oldtimers tot de laatste modellen.

“We verwachten zo’n 150 wagens”, aldus organisator Dirk Kestelyn (70). “Vanaf 8 uur worden de auto’s opgesteld op de wandelzone van de Grote Markt. De deelnemers kunnen dan genieten van een ontbijt, waarna om 10 uur de eerste wagen Ieper zal verlaten via de Rijselstraat. In de voormiddag krijgen ze voornamelijk een parcours langs de frontstreek, om tegen de middag te eindigen in Koksijde, waar we eten in restaurant Normandie. Vanaf 14 uur vertrekken we dan terug, om uiteindelijk onze rondrit te eindigen tegen 17 uur in het oldtimermuseum in Woesten.”

“Grootste vijand voor een organisator zijn natuurlijk altijd de eventuele wegenwerken en het weer. We informeren zoveel mogelijk bij de gemeenten en steden, maar toch kan je altijd voor een late verrassing komen te staan.”

Bi Nus-rit

“Op zaterdag 13 mei ontferm ik me dan ook over de Bi Nus-rit, een toertocht vanuit Ieper, waarbij de chauffeurs mensen meenemen met een psychische beperking. Nadien maak ik dan nog het traject voor de Historic Tour Remember Pedro, ten voordele van de Carolavriendenkring voor kinderen met een mentale handicap, met als startplaats Zillebeke. Misschien lijkt dat druk, maar ik ben toch aan het afbouwen. En ik heb altijd gezegd dat ik op mijn 70ste zou stoppen. Misschien wordt dit dus mijn afscheidsjaar. Al vertelde ik net hetzelfde op mijn 60ste en mijn 65ste…” (lacht) (DT)