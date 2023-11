Poperinge zet prijswinnaars zwembad-moordspel in de bloemetjes

Maar liefst 4.800 bezoekers genoten de voorbije herfstvakantie van griezelzwemmen in het Sport- en Recreatiebad in Poperinge. 408 bezoekers gingen via een Cluedospel op zoek naar ‘de moordenaar van de burgemeester’.

Het zwembad werd naar jaarlijkse traditie aangekleed met leuke halloweendecoratie.

Alle dagwinnaars mochten op 8 november uit handen van burgemeester Christof Dejaegher en schepen van Sport Klaas Verbeke hun prijs in ontvangst nemen: Gaston Van Bruwaene, Esmée Deplaecie en Ilias Valcke uit Poperinge, Leon Logie en Louis Hommez uit Ieper, Ina Quagebeur uit Vleteren en François Looten uit Godewaersvelde en Noé Defranq uit het Boeschepe, twee Franse gemeenten.